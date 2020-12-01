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رسائل أبناء مارادونا تكشف سر جديد عن حالته الصحية قبل وفاته

Time منذ 42 دقيقة
Views 1292
رسائل أبناء مارادونا تكشف سر جديد عن حالته الصحية قبل وفاته

وكالات (صدى):
كشفت التحقيقات في وفاة الأسطورة الأرجنتيني، دييجو أرماندو مارادونا، عن تفاصيل جديدة عن حالته الصحية قبل وفاته؛ حيث عانى في أيامه الأخيرة، من سلسلة أزمات صحية تعرض لها، وتحديدا بإجراء جراحة على مستوى المخ، بسبب جلطة دماغية.

وأظهرت المحادثات الخاصة على تطبيق "واتساب"، بجميع المحطيين بدييجو في أيامه الأخيرة، أن أبناءه كانوا على تواصل من خلال محادثة جماعية مع الفريق الطبي، الخاص به.

واتضح في الرسائل رغبة أبنائه في تعيين طبيب جديد لوالدهم، بعيدا عن لوكي جراح الأعصاب الذي أجرى له العملية الجراحية في المخ، كما أن أبنتيه دلما وجيانا، كانوا يرغبون في تعيين طبيب عام لمتابعة حالة مارادونا، بالإضافة لطبيب نفسي، فيما قالت ابنته جيانا في أحد الرسائل أن والدها (بخير)، ولكنه غاضب بسبب رغبته في المزيد من الخصوصية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

fares
الله يحمينا ويشفينا ويشفى مرضى المسلمين
د محمد ماجد بخش
وهنا لا ازيد عن تكرار مقالتي بأن محاور التمثيل للثقل الفراغي المغناطيسي الممثل لمجموع وحدات العناصر العددية الممثلة لوحدة العنصر المغناطيسية الممثلة بمجموع وحدات وفترة العناصر الذرية.
fares
العلم عند الله انه قتل مثل هذه الحيوانات المفترسة ليس فيه اي مانع شرعي ولكن ليس بهذه الطريقة الاجرامية التي لا تمس باي صله للرحمة
ابوبدر
هذي مهاجرة وليست مستوطنة. ولعلمكم فيه ناس من عامة المواطنين يشترونها. فليه المنع طالما انها مهاجرة وليه صار كل شيء ممنوع. كل شيء ثار محوط ومقفول عليه وممنوع ولا تتكلمون. خلوا الناس تعيش لا تضغطونهم اكثر
البسطويسي
بص حضرتك ، اكثرهم شهادات مضروبة ، اطباء ومهندسين وكل شي

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