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بالصور.. خروج الزروع والثمار من قلب الصخور في مشاهد خلابة بوادي "الديسة"

Time منذ 27 دقيقة
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بالصور.. خروج الزروع والثمار من قلب الصخور في مشاهد خلابة بوادي "الديسة"

تبوك (صدى):
يعد وادي " الديسة " بشمال المملكة من أشهر الأدوية التي تتميز يطبيعتها الخلابة في فصل الشتاء .

وأظهرت صور خلابة التقطها المواطن " محمد الشريف " جانب من المناظر البديعة للأشجار والزروع المنبثقة بين الصخور ومنها شجر الدامة والحبق في مشهد لافت .

ويطلق على الوادي عدة أسماء منها وادي " الحبق " ، و" ثمار النبق " ، و" وادي دامة " ، و" وادي قرار " ، وغيرها من الأسماء من كثرة المشاهد البديعة به، وفقاً لـ " العربية " .

ويؤكد " الشريف " ، أن وادي الديسة تتوفر به مختلف الفواكه والخضراوات وأشجار الموز والطماطم والمانجو ويوجد به بعض المواقع الأثرية .

 

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أحدث التعليقات

fares
الله يحمينا ويشفينا ويشفى مرضى المسلمين
د محمد ماجد بخش
وهنا لا ازيد عن تكرار مقالتي بأن محاور التمثيل للثقل الفراغي المغناطيسي الممثل لمجموع وحدات العناصر العددية الممثلة لوحدة العنصر المغناطيسية الممثلة بمجموع وحدات وفترة العناصر الذرية.
fares
العلم عند الله انه قتل مثل هذه الحيوانات المفترسة ليس فيه اي مانع شرعي ولكن ليس بهذه الطريقة الاجرامية التي لا تمس باي صله للرحمة
ابوبدر
هذي مهاجرة وليست مستوطنة. ولعلمكم فيه ناس من عامة المواطنين يشترونها. فليه المنع طالما انها مهاجرة وليه صار كل شيء ممنوع. كل شيء ثار محوط ومقفول عليه وممنوع ولا تتكلمون. خلوا الناس تعيش لا تضغطونهم اكثر
البسطويسي
بص حضرتك ، اكثرهم شهادات مضروبة ، اطباء ومهندسين وكل شي

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