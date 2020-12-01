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بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم نسب المطر لغير الله تعالى

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم نسب المطر لغير الله تعالى

الرياض (صدى):
أوضح أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، اليوم الثلاثاء، حكم نسب المطر بغير الله سبحانه وتعالى.

وقال الشيخ سعد الخثلان، أنه من الأحكام المتعلقة بنزول المطر أنه إذا نزل المطر فلا يجوز نسبته لغير الله تعالى، بل أن نسبته لغير الله تعالى كفر أصغر ويسمونه العلماء "كفر النعمة".

وأضاف أنه جاء في الصحيحين عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: «صلى لنا رسول الله ﷺ صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.

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أحدث التعليقات

fares
الله يحمينا ويشفينا ويشفى مرضى المسلمين
د محمد ماجد بخش
وهنا لا ازيد عن تكرار مقالتي بأن محاور التمثيل للثقل الفراغي المغناطيسي الممثل لمجموع وحدات العناصر العددية الممثلة لوحدة العنصر المغناطيسية الممثلة بمجموع وحدات وفترة العناصر الذرية.
fares
العلم عند الله انه قتل مثل هذه الحيوانات المفترسة ليس فيه اي مانع شرعي ولكن ليس بهذه الطريقة الاجرامية التي لا تمس باي صله للرحمة
ابوبدر
هذي مهاجرة وليست مستوطنة. ولعلمكم فيه ناس من عامة المواطنين يشترونها. فليه المنع طالما انها مهاجرة وليه صار كل شيء ممنوع. كل شيء ثار محوط ومقفول عليه وممنوع ولا تتكلمون. خلوا الناس تعيش لا تضغطونهم اكثر
البسطويسي
بص حضرتك ، اكثرهم شهادات مضروبة ، اطباء ومهندسين وكل شي

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