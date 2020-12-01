خبير: الموجة الثالثة لكورونا قادمة في هذا الموعد

وكالات (صدى):
توقع مدير عام الشركة الروسية للبحوث والعقود العلمية، نيقولاي كريوتشكوف أن الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد، ستأتي في خريف عام 2021.
وقال الخبير الروسي إن الموجة الثالثة ستكون أقل شدة، مقارنة بالموجة الثانية آخذا بالحسبان عدد الذين سيصابون بـ"كوفيد – 19" وسيتعافون منه والذين سيتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا بحلول الخريف المقبل.
وأضاف أن الوباء سيعود، لكن عدد الإصابات بفيروس كورونا وعدد الوفيات سينخفض، ما يعني أن العدوى ستكون أخف مما كانت سابقا وستخضع للمراقبة.
وأكد على أن عملية التطعيم ستلعب دورا حاسما في ردع فيروس كورونا في خريف عام 2021 بعد انطلاق عملية إنتاج اللقاح ضد الفيروس على نطاق واسع.