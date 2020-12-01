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"الزكاة والدخل" توضح طريقة التبليغ عن أي تهرب زكوي أو ضريبي

Time منذ ساعة
Views 1470
"الزكاة والدخل" توضح طريقة التبليغ عن أي تهرب زكوي أو ضريبي

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم الثلاثاء طريقة التبليغ عن أي تهرب زكوي أو ضريبي أو مخالفة لنظام ضريبة القيمة المضافة .

وأكدت من خلال فيديو توعوي ، أنه يمكن البلاغ من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للزكاه والدخل أو من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة وهذه هي طريقة التبليغ المعتمدة عن أي مخالفات ضريبية أو زكوية .

وكانت " الزكاه والدخل " قد أوضحت في فيديوهات توعوية سابقة بعض النقاط الهامة التي يتساءل عنها المواطنون مثل الأسلوب التقديري في حساب الزكاه ومدى إلزام المنشآت بالقوائم المالية وغير ذلك .

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بالفيديو.. طريقة حساب زكاة المنشآت التجارية بالأسلوب التقديري

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أحدث التعليقات

fares
الله يحمينا ويشفينا ويشفى مرضى المسلمين
د محمد ماجد بخش
وهنا لا ازيد عن تكرار مقالتي بأن محاور التمثيل للثقل الفراغي المغناطيسي الممثل لمجموع وحدات العناصر العددية الممثلة لوحدة العنصر المغناطيسية الممثلة بمجموع وحدات وفترة العناصر الذرية.
fares
العلم عند الله انه قتل مثل هذه الحيوانات المفترسة ليس فيه اي مانع شرعي ولكن ليس بهذه الطريقة الاجرامية التي لا تمس باي صله للرحمة
ابوبدر
هذي مهاجرة وليست مستوطنة. ولعلمكم فيه ناس من عامة المواطنين يشترونها. فليه المنع طالما انها مهاجرة وليه صار كل شيء ممنوع. كل شيء ثار محوط ومقفول عليه وممنوع ولا تتكلمون. خلوا الناس تعيش لا تضغطونهم اكثر
البسطويسي
بص حضرتك ، اكثرهم شهادات مضروبة ، اطباء ومهندسين وكل شي

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