"الزكاة والدخل" توضح طريقة التبليغ عن أي تهرب زكوي أو ضريبي

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم الثلاثاء طريقة التبليغ عن أي تهرب زكوي أو ضريبي أو مخالفة لنظام ضريبة القيمة المضافة .
وأكدت من خلال فيديو توعوي ، أنه يمكن البلاغ من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للزكاه والدخل أو من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة وهذه هي طريقة التبليغ المعتمدة عن أي مخالفات ضريبية أو زكوية .
وكانت " الزكاه والدخل " قد أوضحت في فيديوهات توعوية سابقة بعض النقاط الهامة التي يتساءل عنها المواطنون مثل الأسلوب التقديري في حساب الزكاه ومدى إلزام المنشآت بالقوائم المالية وغير ذلك .
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