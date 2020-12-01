الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
البقالة ملتقى أطفال الحارة.. جدة منذ 40 عام
منذ 20 دقيقة
440
(صدى):
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
كان زمان
فعلاً راقي ..
جاسم
المقاول خذ الفلوس وطار. اين الرقابه في التنفيذ اطلقو يد المهندسين السعودين في رقابة الاعمال لتحقيق الجوده وحاسبوهم اذا حدث تقصير كما في أرامكو ولك ان ترى الفرق داخل وخارج ارامكو او الاحياء التي اشرفت عليها ارامكو لموظفيها جوده ومتابعه ما شاء الله
فتحي
انا عندي طريقه حلوه ساعدتني في انقاص وزني وهي اجيب كميه من انواع الخضروات المختلفه واسوي بها سلطه واجيب انواع من السوس اللي في السوبرماركت .وفبل اي وجبه اتناول السلطه بهذه الطريقه : اخذ ملعقتين سلطه واحط عليها سوس وواكلها ..واخذ كمان ملعقتين اخرى واحط سوس اخر ..واستمر في تغيير السوس مع كل ملعقتين سلطه ..حتى احس بقرب الشبع ..وبعدها اكل اللي يطبخونه الاهل وبكدا اشعر بتغير الطعم واشعر ان السلطه جدا لذيذه .وبهذه الطريقه حبيت انا واطفالي السلطه . وطبعا امارس الرياضه ..ونزلت ١٤ كيلو في ٤ اشهر ..ماشاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. خبيثاات ..
جاسم
والله ما ينفقع مرارتك الا انت اذا جاء الليل وخصوصا في البرد ههههههههه والله بدون الرجل ما تسوين بصله
أخر الأخبار
بالفيديو.. خطوتان لحماية حساباتك على وسائل التواصل من الاختراق
منذ 12 دقيقة
1294
البقالة ملتقى أطفال الحارة.. جدة منذ 40 عام
منذ 20 دقيقة
440
وظيفة إدارية شاغرة في الهيئة العامة للزكاة والدخل
منذ 26 دقيقة
1385
بالفيديو.. لحظة قيام أحد الأشخاص بالصيد الجائر لسرب طيور بالمملكة
منذ 30 دقيقة
1826
أمانة المدينة توضح غرامة قطع الأشجار
منذ 36 دقيقة
1548
"حقوق الإنسان" توضح موقف مريض الإيدز من التعليم والتوظيف
منذ 40 دقيقة
1433
بالفيديو.. والدة "ريم النجم" تنتقد ملابس ابنتها: "غير لائقة"
منذ 46 دقيقة
569
بدء صرف معاشات شهر ديسمبر لأصحاب المعاشات التقاعدية
منذ 51 دقيقة
1776
5 نساء يستدرجن رجلًا ويقتلنه بعد الاستيلاء على أمواله
منذ 56 دقيقة
714
3 حيل بسيطة للإحساس بالشبع سريعاً
منذ ساعة
1312