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"حقوق الإنسان" توضح موقف مريض الإيدز من التعليم والتوظيف

Time منذ 40 دقيقة
Views 1431
"حقوق الإنسان" توضح موقف مريض الإيدز من التعليم والتوظيف

الرياض (صدى):
أكدت هيئة حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء على حقوق المصابين بمرض الإيدز .

وأشارت إلى أنه لا يجوز منع المصاب بالإيدز من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة ، أو منعه من حق متابعة تعليمه .

كما أكدت على أنه لا يجوز فصل المصاب بالإيدز من العمل إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره .

وأوضحت " حقوق الإنسان " أنه يجب على الجهات الصحية تقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين ، واحترام حقوقهم ومكافحة الإيدز ، وبيان وسائل انتقاله ، وطرق الوقاية منه وعلاجه والتوعية بها ، وحماية أفراد المجتمع من العدوى .

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أحدث التعليقات

كان زمان
فعلاً راقي ..
جاسم
المقاول خذ الفلوس وطار. اين الرقابه في التنفيذ اطلقو يد المهندسين السعودين في رقابة الاعمال لتحقيق الجوده وحاسبوهم اذا حدث تقصير كما في أرامكو ولك ان ترى الفرق داخل وخارج ارامكو او الاحياء التي اشرفت عليها ارامكو لموظفيها جوده ومتابعه ما شاء الله
فتحي
انا عندي طريقه حلوه ساعدتني في انقاص وزني وهي اجيب كميه من انواع الخضروات المختلفه واسوي بها سلطه واجيب انواع من السوس اللي في السوبرماركت .وفبل اي وجبه اتناول السلطه بهذه الطريقه : اخذ ملعقتين سلطه واحط عليها سوس وواكلها ..واخذ كمان ملعقتين اخرى واحط سوس اخر ..واستمر في تغيير السوس مع كل ملعقتين سلطه ..حتى احس بقرب الشبع ..وبعدها اكل اللي يطبخونه الاهل وبكدا اشعر بتغير الطعم واشعر ان السلطه جدا لذيذه .وبهذه الطريقه حبيت انا واطفالي السلطه . وطبعا امارس الرياضه ..ونزلت ١٤ كيلو في ٤ اشهر ..ماشاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. خبيثاات ..
جاسم
والله ما ينفقع مرارتك الا انت اذا جاء الليل وخصوصا في البرد ههههههههه والله بدون الرجل ما تسوين بصله

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