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الشورى يطالب بتمكين المجلس الأعلى للقضاء من استقطاب الكفاءات البشرية

Time منذ 39 دقيقة
Views 1444
الشورى يطالب بتمكين المجلس الأعلى للقضاء من استقطاب الكفاءات البشرية

الرياض (صدى):
أصدر مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، قراره بشأم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للشؤون المالية والإدارية للعام المالي 1440/ 1441 هـ .

وتضمن القرار أنه يجب على المجلس الأعلى للقضاء التوسع في نشر وإشاعة الثقافة الحقوقية وتبصير الناس بشؤون القضاء والتقاضي للحد من تدفق القضايا والاسهام في سرعة إنجازها.

كما تضمن " أنه على المجلس الأعلى للقضاء إبراز الدور العلمي الذي حققته وحدة التطوير والأداء ومدى انعكاس أدائها على أعمال المجلس ".

وأكد أنه يجب على القضاء دراسة آثار ونتائج التحول الرقمي على أعماله، وإبراز انعكاس أداء غرفة عمليات المجلس الأعلى للقضاء وحجم تأثيرها على تجويد أعمال المجلس.

وطالب الشورى بتمكين المجلس الأعلى للقضاء من استقطاب الكفاءات البشرية في التخصصات القانونية والفنية.

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أحدث التعليقات

مشاري ضيف الله ملحاق الشيباني
الله يرحمها ويغفرلها ويسكنها فسيح جناته وعزانا لنائب وزير الداخليه
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
مشهورة الفلس والفتنه ومشهورة الدلاخة والتميلح.!! ترقبي يوم تقفين أمام رب العزة والجلالة وتسألي عن عمرك فيما أفنيته..؟ نسأل الله السلامة لنا ولأولادنا وأخواتنا وبماتنا ووالله ما يحدث فتنة علنية ومجاهرة بالمعصية عليكي من اللخ ما تستحقي يا حشرة
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
مشهورة الفلس والفتنه ومشهورة الدلاخة والتميلح.!! ترقبي يوم تقفين أمام رب العزة والجلالة وتسألي عن عمرك فيما أفنيته..؟ نسأل الله السلامة لنا ولأولادنا وأخواتنا وبماتنا ووالله ما يحدث فتنة علنية ومجاهرة بالمعصية عليكي من اللخ ما تستحقي يا حشرة
البسطويسي
ما كان مشغول بالتصوير ولا شي ، الان فيه كميرات تركب مع المرايه الداخليه ، عشان لا سمح الله وصار شي الكميرا توضح كل شي ، مثلا واحد قاطع اشاره والا داخل من خط فرعي لخط رئيسي الخ ولمن يصل المرور ينكر ، تكون الكميرا موجوده وتوضح كل شي ، انصح الجميع بتركيبها فتكلفتها بسيطة ، وتشاعدك وممكن تساعد الاخرين ايضا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوا

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