“أردوغان” يواصل قمع الأتراك ويأمر باعتقال 82 عسكريًا

وكالات (صدى):
أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باعتقال 82 من أفراد الجيش في إطار عملية تستهدف أنصار رجل الدين الإسلامي الذي تقول أنقرة إنه كان وراء محاولة انقلاب في 2016.
وذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية، إن عملية اليوم شملت 39 إقليما وألقي القبض بالفعل على 63 من المطلوبين. وهناك 70 من بين المشتبه بهم ما زالوا بالخدمة.
واحتجزت السلطات نحو 80 ألفا انتظارا لمحاكمتهم كما عزلت نحو 150 ألفا من العاملين بالحكومة وأفراد الجيش وغيرهم. وطردت السلطات نحو 20 ألفا من الخدمة العسكرية.
وكانت محكمة تركية الأسبوع الماضي قد احتجزت قادة الانقلاب مدى الحياة وأدانت مئات من ضباط الجيش والطيارين والمدنيين في محاولة الإطاحة بأردوغان.