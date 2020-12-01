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“أردوغان” يواصل قمع الأتراك ويأمر باعتقال 82 عسكريًا

Time منذ ساعة
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“أردوغان” يواصل قمع الأتراك ويأمر باعتقال 82 عسكريًا

وكالات (صدى):
أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باعتقال 82 من أفراد الجيش في إطار عملية تستهدف أنصار رجل الدين الإسلامي الذي تقول أنقرة إنه كان وراء محاولة انقلاب في 2016.

وذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية، إن عملية اليوم شملت 39 إقليما وألقي القبض بالفعل على 63 من المطلوبين. وهناك 70 من بين المشتبه بهم ما زالوا بالخدمة.

واحتجزت السلطات نحو 80 ألفا انتظارا لمحاكمتهم كما عزلت نحو 150 ألفا من العاملين بالحكومة وأفراد الجيش وغيرهم. وطردت السلطات نحو 20 ألفا من الخدمة العسكرية.

وكانت محكمة تركية الأسبوع الماضي قد احتجزت قادة الانقلاب مدى الحياة وأدانت مئات من ضباط الجيش والطيارين والمدنيين في محاولة الإطاحة بأردوغان.

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أحدث التعليقات

مشاري ضيف الله ملحاق الشيباني
الله يرحمها ويغفرلها ويسكنها فسيح جناته وعزانا لنائب وزير الداخليه
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
مشهورة الفلس والفتنه ومشهورة الدلاخة والتميلح.!! ترقبي يوم تقفين أمام رب العزة والجلالة وتسألي عن عمرك فيما أفنيته..؟ نسأل الله السلامة لنا ولأولادنا وأخواتنا وبماتنا ووالله ما يحدث فتنة علنية ومجاهرة بالمعصية عليكي من اللخ ما تستحقي يا حشرة
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
مشهورة الفلس والفتنه ومشهورة الدلاخة والتميلح.!! ترقبي يوم تقفين أمام رب العزة والجلالة وتسألي عن عمرك فيما أفنيته..؟ نسأل الله السلامة لنا ولأولادنا وأخواتنا وبماتنا ووالله ما يحدث فتنة علنية ومجاهرة بالمعصية عليكي من اللخ ما تستحقي يا حشرة
البسطويسي
ما كان مشغول بالتصوير ولا شي ، الان فيه كميرات تركب مع المرايه الداخليه ، عشان لا سمح الله وصار شي الكميرا توضح كل شي ، مثلا واحد قاطع اشاره والا داخل من خط فرعي لخط رئيسي الخ ولمن يصل المرور ينكر ، تكون الكميرا موجوده وتوضح كل شي ، انصح الجميع بتركيبها فتكلفتها بسيطة ، وتشاعدك وممكن تساعد الاخرين ايضا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوا

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