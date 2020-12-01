حقيقة إصابة عبدالفتاح آدم بقطع في الرباط الصليبي

ماجد محمد (صدى):
أوضح مهاجم الرائد، عبدالفتاح آدم، اليوم الثلاثاء، حقيقة تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد نادي العين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأكد عبدالفتاح آدم، أنه لم يتعرض لإصابة في الرباط الصليبي، لافتًا إلى خضوعه لفحص طبي للكشف عن طبيعة إصابته بشكل رسمي؛ حيث أن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها ستظهر نتائجها خلال الساعات المقبلة.
وفي السياق نفسه، تقدم مهاجم النصر المعار لصفوف الرائد، بالشكر للجماهير التي حرصت على الاطمئنان عليه بعد تقارير تعرضه للإصابة بالصليبي.