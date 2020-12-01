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حقيقة إصابة عبدالفتاح آدم بقطع في الرباط الصليبي

Time منذ ساعة
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حقيقة إصابة عبدالفتاح آدم بقطع في الرباط الصليبي

ماجد محمد (صدى):
أوضح مهاجم الرائد، عبدالفتاح آدم، اليوم الثلاثاء، حقيقة تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد نادي العين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد عبدالفتاح آدم، أنه لم يتعرض لإصابة في الرباط الصليبي، لافتًا إلى خضوعه لفحص طبي للكشف عن طبيعة إصابته بشكل رسمي؛ حيث أن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها ستظهر نتائجها خلال الساعات المقبلة.

وفي السياق نفسه، تقدم مهاجم النصر المعار لصفوف الرائد، بالشكر للجماهير التي حرصت على الاطمئنان عليه بعد تقارير تعرضه للإصابة بالصليبي.

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أحدث التعليقات

مشاري ضيف الله ملحاق الشيباني
الله يرحمها ويغفرلها ويسكنها فسيح جناته وعزانا لنائب وزير الداخليه
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
مشهورة الفلس والفتنه ومشهورة الدلاخة والتميلح.!! ترقبي يوم تقفين أمام رب العزة والجلالة وتسألي عن عمرك فيما أفنيته..؟ نسأل الله السلامة لنا ولأولادنا وأخواتنا وبماتنا ووالله ما يحدث فتنة علنية ومجاهرة بالمعصية عليكي من اللخ ما تستحقي يا حشرة
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
مشهورة الفلس والفتنه ومشهورة الدلاخة والتميلح.!! ترقبي يوم تقفين أمام رب العزة والجلالة وتسألي عن عمرك فيما أفنيته..؟ نسأل الله السلامة لنا ولأولادنا وأخواتنا وبماتنا ووالله ما يحدث فتنة علنية ومجاهرة بالمعصية عليكي من اللخ ما تستحقي يا حشرة
البسطويسي
ما كان مشغول بالتصوير ولا شي ، الان فيه كميرات تركب مع المرايه الداخليه ، عشان لا سمح الله وصار شي الكميرا توضح كل شي ، مثلا واحد قاطع اشاره والا داخل من خط فرعي لخط رئيسي الخ ولمن يصل المرور ينكر ، تكون الكميرا موجوده وتوضح كل شي ، انصح الجميع بتركيبها فتكلفتها بسيطة ، وتشاعدك وممكن تساعد الاخرين ايضا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوا

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