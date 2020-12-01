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النفط يهبط مع إرجاء أوبك+ للمحادثات وقلق بشأن الإمدادات

Time منذ 3 ساعات
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النفط يهبط مع إرجاء أوبك+ للمحادثات وقلق بشأن الإمدادات

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار النفط الثلاثاء 1 ديسمبر إذ عادت المخاوف بشأن زيادة المعروض إلى الواجهة بعد إرجاء منتجين كبار محادثات بشأن سياسة الإنتاج لعام 2021 والتي قد تمدد تخفيضات في الوقت الذي تواصل فيه جائحة فيروس كورونا تقويض الطلب على الوقود.

وهبط خام برنت 26 سنتا أو ما يعادل 0.5% إلى 47.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط ما يزيد عن 1% أمس الاثنين. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو ما يعادل 0.5% إلى 45.11 دولار للبرميل، بعد أن نزل 0.4% في الجلسة السابقة.

وارتفع الخامان القياسيان نحو 27% بعد أن أثارت تطورات لقاح لكوفيد-19 الآمال في تعاف اقتصادي قد يعزز الطلب على الوقود.

هذا وأرجأت أوبك+ محادثات بشأن سياسة الإنتاج للعام المقبل إلى الخميس وفق ما قالته ثلاثة مصادر لرويترز، إذ ما زال هناك خلاف بين كبار المنتجين على كمية النفط التي يتعين عليهم ضخها في ظل ضعف الطلب.

وكان من المقرر أن تعقد المجموعة، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وروسيا وحلفاء آخرين، اجتماعها اليوم الثلاثاء بعد أن أخفقت نقاشات لوزراء من دول رئيسية يوم الأحد في التوصل إلى توافق.

وقالت مصادر لرويترز إن الإمارات عقدت الصورة عبر الإشارة إلى أنها سترغب في دعم تمديد لخفض الإمدادات فقط إذا تحسن امتثال أعضاء المجموعة لتعهدات الخفض.

ومن المقرر أن تخفف المجموعة تخفيضات الإنتاج الحالية مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير كانون الثاني، لكن مع استمرار تعرض الطلب لضغوط من الجائحة، تقول مصادر إن أوبك+ تدرس تمديد التخفيضات القائمة إلى الأشهر الأولى من العام القادم، وهو موقف تدعمه السعودية أكبر منتج في أوبك.

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أحدث التعليقات

السامرالحربي
طبعاً الإعلام يحاول يبرز هذه النماذج حتى وإن كانت قلة بهدف التأثير على المجتمع وخاصة بنات جنسها ، (قبل أسابيع القناة أجرت لقاء مع مصارعة سعودية مع أن الرياضة ما كانت موجودة الى وقت قريب متى طلعت هذه المصارعة لا أعلم؟)واضح اللقاء لم يقتصر فيه التنسيق على الموعد ومحاور الحديث بل حتى الكلام شوفوا اللحظة التي بدأت تتكمل فها عن الرؤية والحكومة كانت تنقلها من ورقة أو جهاز قدامها مع أن التطرق لهذه الجزئية ما له علاقة بموضوع استضافتها ..
QLQ
... اصبحنا واصبح الملك لله
QLQ
... اصبحنا واصبح الملك لله
QLQ
... اصبحنا واصبح الملك لله
عبدالله
عرضت اموالها في فيديوهات على السوشيال ميديا وبعد يومين تم السطو على منزلها وسرقته وقتلوها ايضا.

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