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تسريبات مخابراتية تكشف تلقي زعيم كوريا الشمالية وعائلته لقاح كورونا

Time منذ ساعة
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تسريبات مخابراتية تكشف تلقي زعيم كوريا الشمالية وعائلته لقاح كورونا

وكالات (صدى):
كشفت مصادر أمريكية اليوم الثلاثاء عن تلقي زعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون وعائلته لقاح ضد فيروس كورونا المستجد ، من الصين .

وأكدت وفقاً لمعلومات إستخباراتية أن الحكومة الصينية قدمت لزعيم كوريا الشمالية وعائلته هذا اللقاح التجريبي خلال الأيام القليلة الماضية ولكن لم يتم الكشف عن اسمه .

وتعكف ثلاث شركات صينية الآن على تطوير لقاح ضد الفيروس وهي " سينوفاك بيوتك ، وكان سينو بايو ، وسينوفارم جروب .

ولم تعلن كوريا الشمالية عن أي إصابات بكورونا حتى الآن ، إلا أن مصادر بكوريا الجنوبية أكدت أن هناك تفشي في الإصابات بسبب التبادل التجاري والبشري مع الصين .

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أحدث التعليقات

السامرالحربي
طبعاً الإعلام يحاول يبرز هذه النماذج حتى وإن كانت قلة بهدف التأثير على المجتمع وخاصة بنات جنسها ، (قبل أسابيع القناة أجرت لقاء مع مصارعة سعودية مع أن الرياضة ما كانت موجودة الى وقت قريب متى طلعت هذه المصارعة لا أعلم؟)واضح اللقاء لم يقتصر فيه التنسيق على الموعد ومحاور الحديث بل حتى الكلام شوفوا اللحظة التي بدأت تتكمل فها عن الرؤية والحكومة كانت تنقلها من ورقة أو جهاز قدامها مع أن التطرق لهذه الجزئية ما له علاقة بموضوع استضافتها ..
QLQ
... اصبحنا واصبح الملك لله
QLQ
... اصبحنا واصبح الملك لله
QLQ
... اصبحنا واصبح الملك لله
عبدالله
عرضت اموالها في فيديوهات على السوشيال ميديا وبعد يومين تم السطو على منزلها وسرقته وقتلوها ايضا.

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