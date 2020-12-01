تسريبات مخابراتية تكشف تلقي زعيم كوريا الشمالية وعائلته لقاح كورونا

وكالات (صدى):
كشفت مصادر أمريكية اليوم الثلاثاء عن تلقي زعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون وعائلته لقاح ضد فيروس كورونا المستجد ، من الصين .
وأكدت وفقاً لمعلومات إستخباراتية أن الحكومة الصينية قدمت لزعيم كوريا الشمالية وعائلته هذا اللقاح التجريبي خلال الأيام القليلة الماضية ولكن لم يتم الكشف عن اسمه .
وتعكف ثلاث شركات صينية الآن على تطوير لقاح ضد الفيروس وهي " سينوفاك بيوتك ، وكان سينو بايو ، وسينوفارم جروب .
ولم تعلن كوريا الشمالية عن أي إصابات بكورونا حتى الآن ، إلا أن مصادر بكوريا الجنوبية أكدت أن هناك تفشي في الإصابات بسبب التبادل التجاري والبشري مع الصين .