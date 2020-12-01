ممرضة مارادونا تصدم محبيه: تعرض لارتطام برأسه ولم يُعالج

وكالات (صدى):
أزاح محامي إحدى الممرضات اللاتي لازمن الأسطورة الأرجنتيني مارادونا، الستار عن تفاصيل مفاجئة للأيام العشرة الأخيرة التي سبقت وفاته، قائلًا أنه تعرض لسقوط، وارتطام في رأسه في الجانب المقابل للذي خضع فيه لجراحة، ولم يتم علاجه.
وأوضح محامي ممرضة مارادونا: "تعرض مارادونا لسقوط يوم الأربعاء قبل وفاته، لقد تعرض لضربة، سقط ثم تعرض لضربة، ولم يتم نقله للمستشفى لإجراء أشعة مقطعية أو رنين مغناطيسي".
وتابع: "عندما سقط قاموا فقط برفعه وإيقافه. لم تكن الضربة قوية ولكن كان هناك سقوط. ارتطم رأسه في الجانب الأيمن المقابل للذي خضع فيه لجراحة. تم حمله من على الأرض وواصل حياته بشكل طبيعي"، لافتًا إلى أنه وقت خروج مارادونا من المستشفى كان من المفترض أن يرافقه ممرضات ومتخصصون ولكن لم يرغب اللاعب في تواجدهم.