الأعداد السابقة للصحيفة

ممرضة مارادونا تصدم محبيه: تعرض لارتطام برأسه ولم يُعالج

Time منذ ساعة
Views 2245
Comment 1
ممرضة مارادونا تصدم محبيه: تعرض لارتطام برأسه ولم يُعالج

وكالات (صدى):
أزاح محامي إحدى الممرضات اللاتي لازمن الأسطورة الأرجنتيني مارادونا، الستار عن تفاصيل مفاجئة للأيام العشرة الأخيرة التي سبقت وفاته، قائلًا أنه تعرض لسقوط، وارتطام في رأسه في الجانب المقابل للذي خضع فيه لجراحة، ولم يتم علاجه.

وأوضح محامي ممرضة مارادونا: "تعرض مارادونا لسقوط يوم الأربعاء قبل وفاته، لقد تعرض لضربة، سقط ثم تعرض لضربة، ولم يتم نقله للمستشفى لإجراء أشعة مقطعية أو رنين مغناطيسي".

وتابع: "عندما سقط قاموا فقط برفعه وإيقافه. لم تكن الضربة قوية ولكن كان هناك سقوط. ارتطم رأسه في الجانب الأيمن المقابل للذي خضع فيه لجراحة. تم حمله من على الأرض وواصل حياته بشكل طبيعي"، لافتًا إلى أنه وقت خروج مارادونا من المستشفى كان من المفترض أن يرافقه ممرضات ومتخصصون ولكن لم يرغب اللاعب في تواجدهم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

السامرالحربي
طبعاً الإعلام يحاول يبرز هذه النماذج حتى وإن كانت قلة بهدف التأثير على المجتمع وخاصة بنات جنسها ، (قبل أسابيع القناة أجرت لقاء مع مصارعة سعودية مع أن الرياضة ما كانت موجودة الى وقت قريب متى طلعت هذه المصارعة لا أعلم؟)واضح اللقاء لم يقتصر فيه التنسيق على الموعد ومحاور الحديث بل حتى الكلام شوفوا اللحظة التي بدأت تتكمل فها عن الرؤية والحكومة كانت تنقلها من ورقة أو جهاز قدامها مع أن التطرق لهذه الجزئية ما له علاقة بموضوع استضافتها ..
QLQ
... اصبحنا واصبح الملك لله
QLQ
... اصبحنا واصبح الملك لله
QLQ
... اصبحنا واصبح الملك لله
عبدالله
عرضت اموالها في فيديوهات على السوشيال ميديا وبعد يومين تم السطو على منزلها وسرقته وقتلوها ايضا.

أخر الأخبار

بالفيديو.. سائق يصطدم بـ "حمارين" في الباحة
بالفيديو.. سائق يصطدم بـ "حمارين" في الباحة
Time منذ 7 دقائق Views 1196
بالفيديو.. مازدا تخطف الأنظار بسيارة «CX-30» المتطورة
بالفيديو.. مازدا تخطف الأنظار بسيارة «CX-30» المتطورة
Time منذ 23 دقيقة Views 1044
شركة Huawei تختبر تقنية جديدة في هواتفها
شركة Huawei تختبر تقنية جديدة في هواتفها
Time منذ 27 دقيقة Views 1419
" الوطنية للأنظمة الميكانيكية " تعلن عن وظائف شاغرة
" الوطنية للأنظمة الميكانيكية " تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 33 دقيقة Views 1439
حقيقة تأثير الماء الساخن على الجسم
حقيقة تأثير الماء الساخن على الجسم
Time منذ 38 دقيقة Views 1310
حالات يتسبب فيها «الكاسيت» بتلف بطارية السيارة
حالات يتسبب فيها «الكاسيت» بتلف بطارية السيارة
Time منذ 42 دقيقة Views 1194
"أمن الطرق" يدعو مرتادي طرق الرياض لأخذ الحيطة والحذر
"أمن الطرق" يدعو مرتادي طرق الرياض لأخذ الحيطة والحذر
Time منذ 48 دقيقة Views 1462
"النمر" يدعو لمراقبة ضغط الدم في الشتاء وملاحظة بعض التغيرات
"النمر" يدعو لمراقبة ضغط الدم في الشتاء وملاحظة بعض التغيرات
Time منذ 52 دقيقة Views 1486
وظائف صحية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي
وظائف صحية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي
Time منذ ساعة Views 1535
العثور على جثة فتاة عارية بعد مقتلها في ظروف غامضة (صور)
العثور على جثة فتاة عارية بعد مقتلها في ظروف غامضة (صور)
Time منذ ساعة Views 1215