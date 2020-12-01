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المسند: اليوم دخول "المربعانية"

Time منذ 7 دقائق
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المسند: اليوم دخول "المربعانية"

الرياض (صدى):
كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، عن دخول موسم " المربعانية، اليوم الثلاثاء.

وقال المسند : اليوم دخول المربعانية وفقاً لبعض الحسابات، وبعضها في 7 ديسمبر، ومن المتوقع أن يستمر استعمال وسائل التدفئة حتى العشر الأوائل من شهر مارس في الرياض وخلال شهر ديسمبر تغرب الشمس جهة القبلة تماماً.

وأضاف أن اليوم يوافق اليوم السابع للحالة المطرية "سقيا"، متوقعاً أن تعاود الحالة نشاطها، بحيث تهطل بعض الأمطار المتفرقة على أجزاء من شمالي منطقتي الشرقية والرياض، وأجزاء من القصيم والحدود الشمالية وشرقي حائل، والباحة، وعسير، وجازان وجنوبي مكة المكرمة.

كما توقع أن تكون الرياح جنوبية نشطة، قد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة خاصة في الوسطى.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين
شيوووووووووووووووووووووووووون
اي بالله تتويج وعلى دماغك يا الكوووووووووووووووووششششششششششةةةةة
سردار
كومبرس
زعيم اااسيا
هذا الزعيم العالمي ياساده لكن فرحتنا بثلاثيه غير وتعليقات القواطي مره شيء ثاني لما يجتمع الغباء والحسد والحقد والبكاء والصياح يظهر لك قوطي اصيفر

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