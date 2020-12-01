بالفيديو.. قصة "باب مكة" الذي بقي صامدًا أمام الهدم مئات السنين

مكة المكرمة (صدى):
يعتبر " باب مكة " من أحد أبرز معالم جدة التاريخية، حيث يعود بناؤه إلى ما قبل٦٩٠هـ وحافظ على اسمه مئات السنين رغم تعرضه للهدم أكثر من مرة.
ونشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية تقريراً وثائقياً يروي قصة باب مكة، حيث يقع في السور الشرقي لمدينة جدة وهو الباب القبلي المؤدي لطريق مكة المكرمة، ويعد من الأبواب الرئيسية في المدينة.
وأعيد بناء سور في عهد السلطان المملوكي قانصوه الغوري على يد القائد حسين الكردي، حيث أطلق على الباب الشرقي للسور "باب مكة".
وتعرّض السور للهدم في حدود عام 1336 هـ ثم أعيد بناؤه، وهدم مرة أخرى عام 1367 هـ؛ بسبب التوسع العمراني لكن الباب لا يزال موجوداً كمَعلم تاريخي، وأحد المعالم العمرانية المهمة.