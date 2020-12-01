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بالصور.. «الحصيني»: أجواء باردة وسماء غائمة على بعض مناطق المملكة

Time منذ 52 دقيقة
Views 1534
بالصور.. «الحصيني»: أجواء باردة وسماء غائمة على بعض مناطق المملكة

الرياض (صدى):
كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، عن حالة الطقس صباح اليوم الثلاثاء، لافتًا إلى وجود أجواء بارة على شمال المملكة وتميل للبرودة على والوسطى والمرتفعات الغربية.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أن السماء غائمه إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من الشرقية والوسطى مع أمطار من خفيفة إلى متوسطة ورشوش على العاصمة الرياض.

وأشار إلى أنه ‏متوقع خلال "24" ساعة القادمة من اليوم الثلاثاء، وحتى صباح الأربعاء أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وديم على أجزاء من الرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والشمالية، والباحة، وعسير، وجازان مرتفعاتها وسواحها وشرقها، وشرق الجوف، وجنوب مكة، والكويت، واجواء من باردة لتميل للبرودة.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين
شيوووووووووووووووووووووووووون
اي بالله تتويج وعلى دماغك يا الكوووووووووووووووووششششششششششةةةةة
سردار
كومبرس
زعيم اااسيا
هذا الزعيم العالمي ياساده لكن فرحتنا بثلاثيه غير وتعليقات القواطي مره شيء ثاني لما يجتمع الغباء والحسد والحقد والبكاء والصياح يظهر لك قوطي اصيفر

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