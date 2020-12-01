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"الصحة" تحذر من مرض خطير يصيب أكثر من 190 ألف رجل سنوياً

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"الصحة" تحذر من مرض خطير يصيب أكثر من 190 ألف رجل سنوياً

علي القحطاني (صدى):
حذرت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء من مرض سرطان البروستاتا الذي يصيب 190 ألف رجل سنوياً على مستوى العالم .

وأكدت " الصحة " أن هذا المرض له عدة أعراض كصعوبة في بدء التبول ، وضعف أو توقف التبول ، وكثرة التبول في الليل وألم أو حرقان أو دم أو سائل منوي في التبول ، بجانب ألم أسفل الظهر أو الوركين أو الحوض وألم في القذف .

وأكدت " الصحة " أن هناك عدة طرق علاجية من خلال المراقبة الدقيقة لنمو الخلايا السرطانية ، والجراحة ، والعلاج الإشعاعي والعلاج بالتبريد والعلاج الكيماوي .

كما يمكن الشفاء بالعلاج البيولوجي والموجات فوق الصوتية عالية الكثافة والعلاج بالهرمونات .

وحول طرق الوقاية ، نبهت " الصحة " على ضرورة الإلتزام بممارسة الرياضة وعدم التدخين والتغذية الصحية وتناول الدهون الصحية والتقليل من اللحوم الحمراء .

وأكدت أنه يجب زيارة الطبيب عند وجود عوامل الخطورة التالية : التقدم في العمر ، التاريخ العائلي، السمنة .

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين
شيوووووووووووووووووووووووووون
اي بالله تتويج وعلى دماغك يا الكوووووووووووووووووششششششششششةةةةة
سردار
كومبرس
زعيم اااسيا
هذا الزعيم العالمي ياساده لكن فرحتنا بثلاثيه غير وتعليقات القواطي مره شيء ثاني لما يجتمع الغباء والحسد والحقد والبكاء والصياح يظهر لك قوطي اصيفر

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