وظائف شاغرة في شركة "بي إيه إي سيستمز"

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وتعليمية وفنية شاغرة من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، والظهران.
وأوضحت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: رئيس تطوير الأعمال (الرياض)، مدير سلامة المنتج (الرياض)، مدرس لغة إنجليزية (الرياض)، فني إدارة البيانات/ التايفون (الطائف)، رئيس الخدمات الفنية (الظهران).
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