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القيادة تهنئ رئيس الإمارات بذكرى اليوم الوطني لبلاده

Time منذ ساعة
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القيادة تهنئ رئيس الإمارات بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وقال الملك المفدى : يطيب لنا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم ، أن نبعث لسموكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة ، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق اطراد التقدم والازدهار ، مشيدين بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين
شيوووووووووووووووووووووووووون
اي بالله تتويج وعلى دماغك يا الكوووووووووووووووووششششششششششةةةةة
سردار
كومبرس
زعيم اااسيا
هذا الزعيم العالمي ياساده لكن فرحتنا بثلاثيه غير وتعليقات القواطي مره شيء ثاني لما يجتمع الغباء والحسد والحقد والبكاء والصياح يظهر لك قوطي اصيفر

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