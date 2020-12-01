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توضيح من أمانة الأحساء بخصوص هدم المباني الأثرية وسط الهفوف

Time منذ 8 دقائق
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توضيح من أمانة الأحساء بخصوص هدم المباني الأثرية وسط الهفوف

الشرقية (صدى):
أصدرت أمانة الأحساء، مساء الاثنين، بيانًا توضيحيًا، بشأن ما تم تداوله حول قيامها بهدم المباني الأثرية وسط الهفوف التاريخي.

ونفت الأمانة صحة ما تم تداوله، مشددة على اهتمامها بالحفاظ على المواقع الأثرية، مؤكدة خططها الدائمة والمستمرة في دعم المحافظة على المواقع الأثرية والتاريخية.

وأوضحت أنها في الظهور الإعلامي بتاريخ 25/ 11/ 2020 وجهت إنذارات بإزالة المباني الآيلة للسقوط مؤكدة أن جميعها ليست مباني أثرية ولم يكن ذلك محصوراً على وسط الهفوف التاريخي.

وأشارت إلى أنها في الظهور الإعلامي أكدت أهمية الأخذ في الاعتبار القيمة التاريخية والمعمارية للمباني الآيلة للسقوط، انطلاقاً من مرتكزات الحفاظ على التراث وهوية المنطقة وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، لافتاً إلى أن حصر ومعالجة المباني الآيلة للسقوط يتم عن طريق لجنة مختصة بذلك.

وبيّنت أن هناك بعض المباني المهجورة والتي أهملها أصحابها ومع مرور الزمن تهالكت وباتت تسبب خطراً على القاطنين في المباني المجاورة لها والعابرين.

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أحدث التعليقات

ابوخالد
تصرف سليم وحضاري وانساني ونظامي للمحافظة عليها
حبيب الاتحاد
فعلا اهل العقول في راحه والحمدلله على نعمت العقل نعم العقل زينت البشر؛ نعم ينطبق عليك؛ المثل؛ احشروني لا تنسوني؛ مااحد يبغاك ي حبييل؛ علا قول الاستاد عبدالله فلاته ليش ماتحترم نفسك واتعتزل؛ هههههه؛ من جد بعض البرامج الرياضيه يستدعوك؛ يبغون الاكشن؛ وانت اركوز واضحوكت البرنامج الرياضيه؛ بتاع كل الاكشناات؛ وطبعا كل هاذي عادي عندك؛ لان الكااالح كالح؛ بس باقي السمسميه؛؛ ههههههاي؛
د محمد ماجد بخش
تعاقب تمثيل كتل العناصر تحول بالأعداد الذرية إلى تمثيل تعاقب وحدات العناصر وتم توظيف التعاقب في تمثيل درجات التوافق من خلال درجات الثقل البنائية وتمثيلها لدرجات الثقل العددية ومن ثم تمثيل درجات الثقل المغناطيسية بدلالة عددية تسمح بتمثيل درجات الارتباط الذرية بدلالة تبادل أدوار تمثيل وحدات الكتلة الذرية بوحدات العنصر الذرية العددية الممثلة لدرجة الثقالة الفراغية العددية المنتظمة & درجات تمثيل وحدات العناصر العددية لها وتمثيل ثقل وحدات العناصر الذرية بها وهكذا شرب العالم مقلب التمثيل للتركيب الذري المزعوم
حبيب الاتحاد
فعلا علا قول المثل الي اختشو ماتو؛؛ انت المفروض والواجب اخر اخر واحد تتكلم علا السلوكيات؛ لأنك تفعل مالا تتنبه به؛وكذاب وتلفق علا الغير واسلوبك تافه وغبي وتحليل ابله وتقوم باعمال غير طيبه وتنكر وتنكر؛ حتى تكتب في بعض الجرايد وتنكر تقول انها ليست لي؛ ههههه وتنقل معلمات خاصه عن نادي الاتحاد للغير وووو كل هاذه فضحوك فيه أكثر الا سادسه الاعلامين الرياضيين مثل الاستاد عبد الله فلاته ومثل المرسيل ومثل الاستاد بكر مالي ومثل الاستاد حامد الشمراني وغيرهم كثير؛ هههههه؛ ولانك؛ مكروه عند كثير من البشر لأنك تغلط كثير بغبااك وتصرفاتك البلهاا؛؛ نعم مايفقع الحوض الي اخس البقر؛؛ ههههههه
د محمد ماجد بخش
وحدة العنصر تتناسب مع عدد ذرات العنصر الممثلة لوحدة العنصر الذرية الممثلة بوحدات العناصر العددية

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