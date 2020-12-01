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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ 18 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها، كما يتوقع استمرارية هطول الأمطار على أجزاء من مناطق الرياض الشرقية، القصيم، حائل تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

ابوخالد
تصرف سليم وحضاري وانساني ونظامي للمحافظة عليها
حبيب الاتحاد
فعلا اهل العقول في راحه والحمدلله على نعمت العقل نعم العقل زينت البشر؛ نعم ينطبق عليك؛ المثل؛ احشروني لا تنسوني؛ مااحد يبغاك ي حبييل؛ علا قول الاستاد عبدالله فلاته ليش ماتحترم نفسك واتعتزل؛ هههههه؛ من جد بعض البرامج الرياضيه يستدعوك؛ يبغون الاكشن؛ وانت اركوز واضحوكت البرنامج الرياضيه؛ بتاع كل الاكشناات؛ وطبعا كل هاذي عادي عندك؛ لان الكااالح كالح؛ بس باقي السمسميه؛؛ ههههههاي؛
د محمد ماجد بخش
تعاقب تمثيل كتل العناصر تحول بالأعداد الذرية إلى تمثيل تعاقب وحدات العناصر وتم توظيف التعاقب في تمثيل درجات التوافق من خلال درجات الثقل البنائية وتمثيلها لدرجات الثقل العددية ومن ثم تمثيل درجات الثقل المغناطيسية بدلالة عددية تسمح بتمثيل درجات الارتباط الذرية بدلالة تبادل أدوار تمثيل وحدات الكتلة الذرية بوحدات العنصر الذرية العددية الممثلة لدرجة الثقالة الفراغية العددية المنتظمة & درجات تمثيل وحدات العناصر العددية لها وتمثيل ثقل وحدات العناصر الذرية بها وهكذا شرب العالم مقلب التمثيل للتركيب الذري المزعوم
حبيب الاتحاد
فعلا علا قول المثل الي اختشو ماتو؛؛ انت المفروض والواجب اخر اخر واحد تتكلم علا السلوكيات؛ لأنك تفعل مالا تتنبه به؛وكذاب وتلفق علا الغير واسلوبك تافه وغبي وتحليل ابله وتقوم باعمال غير طيبه وتنكر وتنكر؛ حتى تكتب في بعض الجرايد وتنكر تقول انها ليست لي؛ ههههه وتنقل معلمات خاصه عن نادي الاتحاد للغير وووو كل هاذه فضحوك فيه أكثر الا سادسه الاعلامين الرياضيين مثل الاستاد عبد الله فلاته ومثل المرسيل ومثل الاستاد بكر مالي ومثل الاستاد حامد الشمراني وغيرهم كثير؛ هههههه؛ ولانك؛ مكروه عند كثير من البشر لأنك تغلط كثير بغبااك وتصرفاتك البلهاا؛؛ نعم مايفقع الحوض الي اخس البقر؛؛ ههههههه
د محمد ماجد بخش
وحدة العنصر تتناسب مع عدد ذرات العنصر الممثلة لوحدة العنصر الذرية الممثلة بوحدات العناصر العددية

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