معتقلو السجون التركية " فئران تجارب طبية "

أنقرة (صدى):
استغاث ملازم جوي تركي مفصول من عمله ومعتقل بسجون أردوغان، لإنقاذ حياته من تجربة طبية جماعية يخضع لها بالسجن مع زملاء له.
وقال الملازم ياسين سولماز، في مذكرة سلمها لمحاميته، إنه يتعرض مع معتقلين آخرين في سجن سيليفري لانتهاكات تعرض حياتهم للخطر.
وأشار إلى خضوعهم مؤخرا لتجارب طبية لاكتشاف لقاح أو علاج لفيروس كورونا، مؤكدا أنهم يتلقون بالسجن بمعاملة ”أدنى من الحيوان“ .
وأوضح أنه اُجبر على المشاركة في تجربة طبية جماعية، حيث تم إعطاؤهم 12 حبة في كيس بلاستيكي، دون تصريح الطبيب أو وصفة طبية.