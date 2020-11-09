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موظفة بالبيت الأبيض تمتنع عن توقيع ورقة "هامة" لبايدن

Time منذ 14 دقيقة
Views 1254
موظفة بالبيت الأبيض تمتنع عن توقيع ورقة "هامة" لبايدن

واشنطن (صدى):
امتنعت موظفة في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن توقيع رسالة تسمح لفريق الرئيس الديمقراطي المنتخب، جو بايدن، ببدء عمله خلال هذا الأسبوع.

وتم رفض التوقيع من قبل مدير إدارة الشؤون العامة، التي من مهامها عند انتخاب رئيس جديد، أن توقع ورقة رسمية تتيح للفريق الانتقالي أن يحصل على ملايين الدولارات، كما تسمح له أيضا بالوصول إلى مسؤولين حكوميين، والاستفادة من مقرات ومعدات المؤسسات الحكومية.

ولم توقع الموظفة على هذه الورقة، فيما يواصل الرئيس والمرشح الجمهوري، ترامب، تشكيكه في نزاهة الانتخابات.

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أحدث التعليقات

جنتل مان العالمي
ما يهمنا نقاطكم ياللجان الحنفوشيه النصر سيبقى شامخا في قلوبنا والقادم اجمل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما قدر على الحمار وقدر على البردعه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما قدر على الحمار وقدر على البردعه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما قدر على الحمار وقدر على البردعه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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