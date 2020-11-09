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أمير الحدود الشمالية يوجه بإيواء عائلة برفحاء بعد انهيار جزئي بمنزلهم

Time منذ ساعة
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أمير الحدود الشمالية يوجه بإيواء عائلة برفحاء بعد انهيار جزئي بمنزلهم

عرعر (صدى):
وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، الجهات المختصة ذات العلاقة بمباشرة حادثة الانهيار الجزئي لمنزل أحد المواطنين في حي المدينة بمحافظة رفحاء، وذلك نتيجة تأثره بالأمطار التي هطلت اليوم على المحافظة، وإيواء جميع أفراد الأسرة المكونة من 7 أشخاص، والرفع بالتقارير اللازمة لجهة الاختصاص لتعويضهم عن الخسائر حسب النظام.

وتضمنت توجيهات سمو أمير الحدود الشمالية لجهات الاختصاص متابعة التغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة حالياً، وما يواكبها من هطول أمطار الخير والبركة على مدن ومحافظات المنطقة، وأخذ جميع التدابير اللازمة، والعمل لإزالة مخلفات الأمطار، سائلاً الله تعالى أن يجعلها أمطار خير وبركة ويعم بنفعها أرجاء البلاد.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياقلبي شكل إلى شيع الخبر مسخنه وبه نفاضه ما يدري ان احلام الحمى هذريه الحمد لله انا لاحميت احلم بالجن يعني العالم الآخر طيبين ولا ينفون إذا انتشر الخبر
فهد بن فايز الشهري
ألف سلامه يابو ناصر وترجع بالسلامه بإذن الله .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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