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٣ فوائد لالتزام القائد بالمسارات المحددة على الطرق

Time منذ 7 دقائق
Views 1201
٣ فوائد لالتزام القائد بالمسارات المحددة على الطرق

عادل الحربي (صدى):
أكدت الإدارة العامة للمرور أنه يجب على جميع قائدي السيارات، الالتزام بالمسار المحدد على الطرق والذي يوضح كيفية الانتقال من مسار إلى أخر بالطرقات والتي تكون ضمن أساسيات القيادة الآمنة.

كما يجب على قائد المركبة التأكد من خلو المسار الآخر من المركبات ويكون ذلك بالإضافة لعدم وجود إشارات والتي تمنع الانتقال للمسار المراد الانتقال له.

كما أهابت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات بضرورة الالتزام بالمسارات المحددة على الطرقات من أجل الحفاظ على سلامتهم وتجنبا تعرض أنفسهم على المخالفة والعقوبة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
اللهم الطف باالاجواد وعوض عليهم مافقدوه .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وش عليك منها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وش عليك منها
ابن حزم
يالطيف انفجار مروع
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله ..

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