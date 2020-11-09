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خادم الحرمين يؤكد لـ "ميركل" على إدانة المملكة للرسوم المسيئة للرسول

Time منذ 13 دقيقة
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خادم الحرمين يؤكد لـ "ميركل" على إدانة المملكة للرسوم المسيئة للرسول

نيوم (صدى):
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً اليوم، من دولة مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية انجيلا ميركل.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ودعم الجهود المبذولة لإنجاح أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة هذا الشهر.

واتفق الجانبان خلال الاتصال، على ضرورة التصدي لكافة أشكال التطرف والإرهاب.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، على إدانة المملكة واستنكارها الشديد للعمليات الإرهابية التي تم ارتكابها مؤخراً في فرنسا والنمسا.

كما أكد - حفظه الله -، على موقف المملكة الذي يدين بقوة الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تكون حرية التعبير قيمة أخلاقية تنشر الاحترام والتعايش بين الشعوب لا أداة لإشاعة الكراهية والصدام الثقافي والحضاري.

وأشار خادم الحرمين الشريفين، إلى أهمية تعزيز التقارب بين أتباع الأديان والحضارات، ونشر قيم التسامح والاعتدال، ونبذ كافة أشكال الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
اللهم الطف باالاجواد وعوض عليهم مافقدوه .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وش عليك منها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وش عليك منها
ابن حزم
يالطيف انفجار مروع
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله ..

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