تاجر سيارات: أغلب قطع الغيار في التشليح مسروقة.. وهذه أسباب شرائها

علي القحطاني (صدى):
أوضح تاجر سيارات أسباب لجوء أصحاب السيارات لشراء قطع الغيار من التشاليح، موجها عدة نصائح عند شرائها.
وقال عبدالله الشهراني تاجر سيارات أن عامل الوقت وتأخر الوكلاء في توفير قطع الغيار، يؤدي إلى لجوء أصحاب السيارات إلى "التشاليح"
وأضاف الشهراني : "أغلب القطع المتاحة في التشليح مسروقة، لو سرقت سيارتك ووجدت قطعها في تشليح يقولون لك إثبت أنها لك!"
ولفت تاجر سيارات إلى أن صاحب التشليح يشتري من الأشخاص السيارة التي تعرضت للاصطدام بـ 12 ألف، ويقوم بتصليحها وبيعها بـ 30 ألف.
ووجه الشهراني 3 نصائح لكل شخص يضطر إلى شراء قطع غيار من التشليح، قائلا أنه لابد أن يأخذ معه أثناء عملية الشراء مهندس ، عدم القبول بالارتجاع، وأن يأخذ من البائع ضمان بقطع الغيار.
وأكد عبدالله الشهراني أن أبرز القطع التي يتم فيها الغش في التشاليح هي الماكينة.