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تاجر سيارات: أغلب قطع الغيار في التشليح مسروقة.. وهذه أسباب شرائها

Time منذ 38 دقيقة
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تاجر سيارات: أغلب قطع الغيار في التشليح مسروقة.. وهذه أسباب شرائها

علي القحطاني (صدى):
أوضح تاجر سيارات أسباب لجوء أصحاب السيارات لشراء قطع الغيار من التشاليح، موجها عدة نصائح عند شرائها.

وقال ‏عبدالله الشهراني تاجر سيارات أن عامل الوقت وتأخر الوكلاء في توفير قطع الغيار، يؤدي إلى لجوء أصحاب السيارات إلى "التشاليح"

وأضاف الشهراني : "أغلب القطع المتاحة في التشليح مسروقة، لو سرقت سيارتك ووجدت قطعها في تشليح يقولون لك إثبت أنها لك!"

‏ولفت تاجر سيارات إلى أن صاحب التشليح يشتري من الأشخاص السيارة التي تعرضت للاصطدام بـ 12 ألف، ويقوم بتصليحها وبيعها بـ 30 ألف.

‏ووجه الشهراني 3 نصائح لكل شخص يضطر إلى شراء قطع غيار من التشليح، قائلا أنه لابد أن يأخذ معه أثناء عملية الشراء مهندس ، عدم القبول بالارتجاع، وأن يأخذ من البائع ضمان بقطع الغيار.

وأكد ‏عبدالله الشهراني أن أبرز القطع التي يتم فيها الغش في التشاليح هي الماكينة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
اللهم الطف باالاجواد وعوض عليهم مافقدوه .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وش عليك منها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وش عليك منها
ابن حزم
يالطيف انفجار مروع
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله ..

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