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سيدة البيت الأبيض المُحتملة .. جيل بايدن تصغر زوجها بـ8 أعوام

Time منذ 19 دقيقة
Views 1325
سيدة البيت الأبيض المُحتملة .. جيل بايدن تصغر زوجها بـ8 أعوام

واشنطن (صدى):
سلطت الأضواء مؤخرًا على جيل بايدن، سيدة البيت الأبيض المُحتملة، إذ أنه لم يتم الإعلان رسميًا عن فوز زوجها جو بايدن بالانتخابات الأمريكية.

وجيل بايدن هي أستاذة جامعية تبلغ من العمر 69 عامًا، وقد قامت بتكثيف زياراتها إلى الولايات الرئيسية التي تمكّن زوجها من انتزاع عدد منها من الرئيس الأمريكي الجمهوري، دونالد ترمب.

وأوضحت جيل بايدن في خطاباتها، كيف تمكن النائب السابق للرئيس باراك أوباما من استئناف أنشطته في البيت الأبيض، بعد أيام فقط على وفاة ابنه بو الذي توفي بسرطان في الدماغ في 2015.

وقالت جيل بايدن في خطاب الأزمات التي تشهدها الولايات المتحدة، بسبب الوباء والتوترات في البلاد منذ 4 سنوات: " لقد عرف كيف يداوي أسرة، وبالطريقة نفسها نداوي بلدا: عبر الحب والتفاهم وبادرات لطف صغيرة وشجاعة وأمل لا يتزعزع".

وكان جو وجيل بايدن تزوجا عام 1977 بعد مرور 5 سنوات على أول مأساة واجهها مع وفاة زوجته الأولى وابنته في حادث سيارة.

وذكر جو بايدن في مذكراته أن نجليه، بو وهانتر وهما لا يزالان صغيرين طلبا من والدهما الزواج من جيل، قائلا: " لقد أعادت لي الحياة".

وأوقفت جيل بايدن مسيرتها المهنية حين أنجبت ابنتهما آشلي العام 1981 لكنها تابعت بعد ذلك دراستها ونالت دكتوراه في التعليم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
عظم الله اجره .. آمين ...
ابو محمد 😎 ✍️
طبق مقولة ، لاصرت رايح لا تعقب الا الفضايح ...
.M.
هني وعافية مطرح مايسري يمري ولكن الأكل بسرعة نهي عنه الأفضل التأني والأكل بهدوء والتلذذ بطعام وافضل شيء التسمية قبل الأكل لأنها تعظيم لله عزوجل وطرد لأنفس الناس الجياع إلي نظروا لك ولطعامك وآخر شيء الحمد والشكر لله عزوجل.
ابو محمد 😎
منتااز ..
.M.
😆🤣

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