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شاهد.. معلم مريض يتابع طلابه عبر " مدرستي " من على السرير الأبيض 

Time منذ 52 دقيقة
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شاهد.. معلم مريض يتابع طلابه عبر " مدرستي " من على السرير الأبيض 

علي القحطاني (صدى):
أظهر مقطع فيديو معلم يتابع طلابه عبر منصة " مدرستي " وهو على السرير الأبيض، مما أثار إعجاب أولياء الأمور والطلاب بسبب تفانيه وإخلاصه في عمله رغم المرض.

وبدا في المقطع المعلم يقدم دروسه ويتفاعل مع طلابه عن بعد عبر منصة " مدرستي " وهو يرقد على السرير الأبيض في المستشفى.

وكان وزير التعليم حمد آل الشيخ أكد على أهمية إعداد اختبارات معيارية على مستوى إدارات التعليم لقياس وتسديد الفاقد التعليمي ويكون ذلك مع إطلاق منصة للاختبارات ليتمكن كل مكتب تعليم ومدرسة من عملية القياس والتقويم للمواد الدراسية.

وأشار آل الشيخ إلى أن الهدف من ذلك هو وضع خطط التطوير والتحسين ويكون ذلك مع وجود تقويمات أسبوعية في منصة مدرستي لرفع مستوى نواتج التعلم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
اللهم الطف باالاجواد وعوض عليهم مافقدوه .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وش عليك منها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وش عليك منها
ابن حزم
يالطيف انفجار مروع
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله ..

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