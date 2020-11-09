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لقاح كورونا ظهر أخيرًا بعد فوز بايدن.. فما العلاقة؟

Time منذ 59 دقيقة
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لقاح كورونا ظهر أخيرًا بعد فوز بايدن.. فما العلاقة؟

وكالات (صدى):
أثار موعد الإعلان عن لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، الجدل، إذ جاء بعد يومين فقط من إعلان فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية.

وشهدت الانتخابات الأمريكية حالة من الارتباك الشديد، بسبب تقارب الأصوات بين الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن، حتى تم حسم الأصوات لصالح "بايدن" أول أمس السبت، وسط شكوك حول وجود تلاعب في النتائج.

لقاح كورونا..

واليوم الاثنين، أعلنت الشركتان الأمريكية والألمانية "فايزر" و"بايونتيك"، أن النتائج الأولية للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية تظهر حماية للمرضى بعد سبعة أيام من الجرعة الثانية من اللقاح و28 يوما بعد الجرعة الأولى، وتوقعتا توفير 50 مليون جرعة من اللقاح في 2020 وصولًا إلى 1.3 مليار جرعة في 2021.

وعلّق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على هذا الأمر، مؤكدًا أنها تجارب لقاح فايزر إيجابية جدًا وسيتم تسجيلها رسميًا نهاية الشهر الجاري.

التواطؤ مع الصين

وأثار تعليق منظمة الصحة العالمية على اللقاح وتوقيت الإعلان عنه، التساؤل حول علاقة هذا بذاك، خاصة في ظل شكوك دونالد ترامب السابقة بتواطؤ المنظمة مع الصين بهدف إسقاطه في الانتخابات ودعم جو بايدن، حتى تُسيطر هي على الاقتصاد العالمي!

استغلال بايدن لـ اللقاح

كما أكد سياسيون، أن الانتخابات الأمريكية استخدم فيها فيروس كورونا كدعاية قوية استخدمها بايدن لصالحه حتى فاز وأطاح بترامب.

وكان "بايدن" قد أعلن عن إتاحة لقاح فيروس كورونا بالمجان للأمريكيين حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وفي سياق آخر، كشف فريق لقاح سبوتنيك v الروسي الذي تم الإعلان عنه سابقًا، أن اللقاح أثبت فعاليته بأكثر من 90٪، مؤكدًا أنه سيتم البدء في التطعيمات بعد أسبوعين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
عظم الله اجره .. آمين ...
ابو محمد 😎 ✍️
طبق مقولة ، لاصرت رايح لا تعقب الا الفضايح ...
.M.
هني وعافية مطرح مايسري يمري ولكن الأكل بسرعة نهي عنه الأفضل التأني والأكل بهدوء والتلذذ بطعام وافضل شيء التسمية قبل الأكل لأنها تعظيم لله عزوجل وطرد لأنفس الناس الجياع إلي نظروا لك ولطعامك وآخر شيء الحمد والشكر لله عزوجل.
ابو محمد 😎
منتااز ..
.M.
😆🤣

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