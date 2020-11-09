الدويش للنصر: "شف لك داعم ينقذك"

طلال الغامدي (صدى):
انتقد الإعلامي الرياضي محمد الدويش، عدم تنفيذ النصر للعقوبة التي صدرت ضده لصالح الفيحاء.
وقال " الدويش" عبر "تويتر" مستنكرا: " لا تنفذ قرارًا نهائيًا ؟ أتدري ما العقوبة التالية بعد الغرامة ؟ ".
وتابع: خصم نقاط ثم منع من التسجيل ثم تهبيط .. مادة ( ٨٥ )من لائحة الإنضباط .. شف لك داعم ينقذك !".
ومن المقرر أن يعاقب نادي النصر بعد ثلاثون يومًا بخصم نقاط من نقاطه بالدوري تنفيذًا لقرار لجنة الانضباط والأخلاق الذي صدر اليوم ضد الفريق ، وفقا للمادة 85 الفقرة (2/4)
وتأتي عقوبة النصر بسبب امتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات الصادر لصالح الفيحاء بعد شراء عقد اللاعب عبدالله آل سالم بمبلغ ثلاثة ملايين وخمسة وخمسين ألف ريال.
وحقق النصر حتى الأن ثلاث نقاط فقط منذ انطلاق الدوري، وفي حالة عدم تنفيذ قرار اللجنة سيتم خصمهم.