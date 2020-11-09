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شرطة الرياض تقبض على مقيمين تورطا في المتاجرة بشرائح الاتصال

Time منذ ساعة
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شرطة الرياض تقبض على مقيمين تورطا في المتاجرة بشرائح الاتصال

سعيد العجل (صدى):
أعلنت شرطة منطقة الرياض، عن القبض على مقيمَين تورطا في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على (مقيمَين من الجنسية البنجلاديشية في العقد الرابع من العمر)، لتورطهما بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وذلك في أحد المتاجر بوسط مدينة الرياض، وضبط بحوزتهما (1827) شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات بالمملكة، و(3) أجهزة قارئ للبصمات و(6) أجهزة جوال، ومجموعة من الأوراق لبصمات أشخاص مجهولين، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، لإحالتهما إلى النيابة العامة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
عظم الله اجره .. آمين ...
ابو محمد 😎 ✍️
طبق مقولة ، لاصرت رايح لا تعقب الا الفضايح ...
.M.
هني وعافية مطرح مايسري يمري ولكن الأكل بسرعة نهي عنه الأفضل التأني والأكل بهدوء والتلذذ بطعام وافضل شيء التسمية قبل الأكل لأنها تعظيم لله عزوجل وطرد لأنفس الناس الجياع إلي نظروا لك ولطعامك وآخر شيء الحمد والشكر لله عزوجل.
ابو محمد 😎
منتااز ..
.M.
😆🤣

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