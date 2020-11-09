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إعادة فتح طريق الهدا

Time منذ 26 دقيقة
Views 1316
إعادة فتح طريق الهدا

علي القحطاني (صدى):
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن إعادة فتح طريق الهدا، بعدما تم إغلاقه احترازيًا بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات الطائف، وميسان، والكامل، والعرضيات، والجموم، والعاصمة المقدسة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
رياضيه متروضه فنتازة فنتازيه ..
نجاة محمد
طيب
ابو محمد 😎
يارب رحمتك يا كريم يارحيم .. .. هذي اللي على نياتها من طهارتهاا ، يارب تعوض عليها خير ممافقدت ياكريم .. اللهم آمين ..
أبو نواف
لو قصت أيديهم لكان رادع لغيرهم
أبو نواف
لو قصت أيديهم لكان رادع لغيرهم

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