الأعداد السابقة للصحيفة

فريق "سبوتنيك v الروسي": سنبدأ تطعيمات لقاح كورونا خلال أيام

Time منذ ساعة
Views 1657
فريق "سبوتنيك v الروسي": سنبدأ تطعيمات لقاح كورونا خلال أيام

موسكو (صدى):
كشف فريق لقاح سبوتنيك v الروسي، أن اللقاح أثبت فعاليته بأكثر من 90٪، قائلة : " بعد أسبوعين ستبدأ التطعيمات والأرجنتين ستكون أول بلد محميًا من " كورونا ".

وأضاف الفريق خلال مؤتمر صحفي " نحن نواجه هجومًا وتعقيدًا لجهودنا لكننا عازمون على حماية الجميع بما فيه أنفسنا".

وأشار الفريق إلى أن المنافسة أصبحت عالمية، قائلًا "هذا مبشر بانتهاء الجائحة “.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أكدت، اليوم الاثنين، على أن تجارب لقاح فايزر لعلاج فيروس كورونا المستجد إيجابية جداً، مشيرة إلى أن اللقاح قد يغير الوضع الوبائي لكورونا بحلول مارس 2021.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
رياضيه متروضه فنتازة فنتازيه ..
نجاة محمد
طيب
ابو محمد 😎
يارب رحمتك يا كريم يارحيم .. .. هذي اللي على نياتها من طهارتهاا ، يارب تعوض عليها خير ممافقدت ياكريم .. اللهم آمين ..
أبو نواف
لو قصت أيديهم لكان رادع لغيرهم
أبو نواف
لو قصت أيديهم لكان رادع لغيرهم

أخر الأخبار

ثلاثون يوما تفصل النصر عن الخصم من نقاطه
ثلاثون يوما تفصل النصر عن الخصم من نقاطه
Time منذ 20 دقيقة Views 1617
إعادة فتح طريق الهدا
إعادة فتح طريق الهدا
Time منذ 26 دقيقة Views 1305
ناويه تنافس المحترفين في كرة السلة
ناويه تنافس المحترفين في كرة السلة
Time منذ 33 دقيقة Views 312
الفنان خالد عبدالرحمن في كشتة والمطر فاجئهم
الفنان خالد عبدالرحمن في كشتة والمطر فاجئهم
Time منذ 33 دقيقة Views 495
هذي اللى على النية
هذي اللى على النية
Time منذ 34 دقيقة Views 391
الأمطار في حائل ترسم لوحة رائعة
الأمطار في حائل ترسم لوحة رائعة
Time منذ 36 دقيقة Views 426
إتلاف أكثر من 3 ملايين مصنف منتهك لحقوق الملكية الفكرية
إتلاف أكثر من 3 ملايين مصنف منتهك لحقوق الملكية الفكرية
Time منذ 37 دقيقة Views 1414
بالفيديو.. "روان بن حسین" تستعرض نحافتها المفرطة والجمهور يتساءل عن الطريقة
بالفيديو.. "روان بن حسین" تستعرض نحافتها المفرطة والجمهور يتساءل عن الطريقة
Time منذ 37 دقيقة Views 602
الاتحاد يحدد موعد رحيل "بريجوفيتش"
الاتحاد يحدد موعد رحيل "بريجوفيتش"
Time منذ 46 دقيقة Views 1534
شاهد.. احتشاد أنصار ترامب في الشوارع بالبنادق
شاهد.. احتشاد أنصار ترامب في الشوارع بالبنادق
Time منذ 54 دقيقة Views 2019