فريق "سبوتنيك v الروسي": سنبدأ تطعيمات لقاح كورونا خلال أيام

موسكو (صدى):
كشف فريق لقاح سبوتنيك v الروسي، أن اللقاح أثبت فعاليته بأكثر من 90٪، قائلة : " بعد أسبوعين ستبدأ التطعيمات والأرجنتين ستكون أول بلد محميًا من " كورونا ".
وأضاف الفريق خلال مؤتمر صحفي " نحن نواجه هجومًا وتعقيدًا لجهودنا لكننا عازمون على حماية الجميع بما فيه أنفسنا".
وأشار الفريق إلى أن المنافسة أصبحت عالمية، قائلًا "هذا مبشر بانتهاء الجائحة “.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أكدت، اليوم الاثنين، على أن تجارب لقاح فايزر لعلاج فيروس كورونا المستجد إيجابية جداً، مشيرة إلى أن اللقاح قد يغير الوضع الوبائي لكورونا بحلول مارس 2021.