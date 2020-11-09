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الأمطار في حائل ترسم لوحة رائعة

Time منذ 36 دقيقة
Views 426
Comment 1
الأمطار في حائل ترسم لوحة رائعة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
رياضيه متروضه فنتازة فنتازيه ..
نجاة محمد
طيب
ابو محمد 😎
يارب رحمتك يا كريم يارحيم .. .. هذي اللي على نياتها من طهارتهاا ، يارب تعوض عليها خير ممافقدت ياكريم .. اللهم آمين ..
أبو نواف
لو قصت أيديهم لكان رادع لغيرهم
أبو نواف
لو قصت أيديهم لكان رادع لغيرهم

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