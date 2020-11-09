"الآسيوي" يفرض غرامات مالية على النصر

ماجد محمد (صدى):
قرّر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تغريم النصر بمبلغ 10 آلاف دولار؛ بسبب تخلف لاعبه أسامة الخلف عن حضور مقابلة ما بعد مباراة بيرسبوليس، يوم 3 أكتوبر 2020.
كما قرّر الاتحاد، تغريم النادي بـ 12.5 ألف دولار أخرى؛ نظير عدم حضور أفراده للمؤتمر الصحفي بعد اللقاء، فيما تم فرض غرامة ثالثة بقيمة 10 آلاف دولار؛ بسبب عدم حضور عبدالرزاق حمد الله لمقابلة ما بعد مباراة التعاون، و12.5 ألف دولار أخرى لنفس السبب.
وفرض "الآسيوي" غرامة أخرى قدرها 22.5 ألف دولار؛ بسبب عدم حضور سلطان الغانم مقابلة ما بعد مباراة الأهلي.