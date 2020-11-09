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"الآسيوي" يفرض غرامات مالية على النصر

Time منذ 6 دقائق
Views 1190
"الآسيوي" يفرض غرامات مالية على النصر

ماجد محمد (صدى):
قرّر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تغريم النصر بمبلغ 10 آلاف دولار؛ بسبب تخلف لاعبه أسامة الخلف عن حضور مقابلة ما بعد مباراة بيرسبوليس، يوم 3 أكتوبر 2020.

كما قرّر الاتحاد، تغريم النادي بـ 12.5 ألف دولار أخرى؛ نظير عدم حضور أفراده للمؤتمر الصحفي بعد اللقاء، فيما تم فرض غرامة ثالثة بقيمة 10 آلاف دولار؛ بسبب عدم حضور عبدالرزاق حمد الله لمقابلة ما بعد مباراة التعاون، و12.5 ألف دولار أخرى لنفس السبب.

وفرض "الآسيوي" غرامة أخرى قدرها 22.5 ألف دولار؛ بسبب عدم حضور سلطان الغانم مقابلة ما بعد مباراة الأهلي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ادبغووه ولغلغووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ادبغووه ولغلغووه ..
د محمد ماجد بخش
الكتلة العددية المحورية مهما اختلفت باختلاف العدد الممثل لوحدة الثقالة فإن الثقالة الفراغية لابد لها من قياس مصحح ومصوب لها وهي الدرجة المغناطيسية العددية القياسية الممثلة بوحدات الثقل المحورية الخارجية أو الأفقية الممثلة بوحدات العنصر أو وحدات العناصر العددية
.M.
الحين إلي يتوفى دماغياً هل يكون بحكم الميت لأن قلبه ينبض!؟ اسأل الله السلامه والعافيه وحسن الخاتمه
.M.
والاغلى من بين جميع دول العالم 😁

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