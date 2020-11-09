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إغلاق طريق الهدا احترازيًا

Time منذ 39 دقيقة
Views 1463
إغلاق طريق الهدا احترازيًا

عادل الحربي (صدى):
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن إغلاق طريق الهدا احترازيًا بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات الطائف، وميسان، والكامل، والعرضيات، والجموم، والعاصمة المقدسة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ادبغووه ولغلغووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ادبغووه ولغلغووه ..
د محمد ماجد بخش
الكتلة العددية المحورية مهما اختلفت باختلاف العدد الممثل لوحدة الثقالة فإن الثقالة الفراغية لابد لها من قياس مصحح ومصوب لها وهي الدرجة المغناطيسية العددية القياسية الممثلة بوحدات الثقل المحورية الخارجية أو الأفقية الممثلة بوحدات العنصر أو وحدات العناصر العددية
.M.
الحين إلي يتوفى دماغياً هل يكون بحكم الميت لأن قلبه ينبض!؟ اسأل الله السلامه والعافيه وحسن الخاتمه
.M.
والاغلى من بين جميع دول العالم 😁

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