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فالفيردي يعمق أحزان وخسائر الريال

Time منذ 57 دقيقة
Views 1486
فالفيردي يعمق أحزان وخسائر الريال

وكالات (صدى):
أعلن نادي ريال مدريد عن تأكد إصابة نجم خط الوسط الدولي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، بإصابة خطيرة ستمنعه من المشاركة مع فريقه لفترة.

وقال الريال في بيان له، اليوم الأثنين: "أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم الاثنين للاعبنا فيديريكو فالفيردي من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، أنه يعاني من كسر في عظم الظنبوب الخلفي في ساقه اليمنى. سيتم تقييم تطور حالته".

ومن المتوقع أن يتغيب اللاعب عن المستطيل الأخضر لمدة شهر على الأقل، وقد يصل الغياب إلى شهرين اعتمادا على عمق الشرخ، وفقًا لصحيفة آس الإسبانية.

ويأتي هذا النبأ الحزين بعد خسارة فادحة للريال، أمس الأحد، أمام فالنسيا، حيث استقبلت شباكة 4 أهداف مقابل هدف في ختام المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ادبغووه ولغلغووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ادبغووه ولغلغووه ..
د محمد ماجد بخش
الكتلة العددية المحورية مهما اختلفت باختلاف العدد الممثل لوحدة الثقالة فإن الثقالة الفراغية لابد لها من قياس مصحح ومصوب لها وهي الدرجة المغناطيسية العددية القياسية الممثلة بوحدات الثقل المحورية الخارجية أو الأفقية الممثلة بوحدات العنصر أو وحدات العناصر العددية
.M.
الحين إلي يتوفى دماغياً هل يكون بحكم الميت لأن قلبه ينبض!؟ اسأل الله السلامه والعافيه وحسن الخاتمه
.M.
والاغلى من بين جميع دول العالم 😁

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