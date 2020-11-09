فالفيردي يعمق أحزان وخسائر الريال

وكالات (صدى):
أعلن نادي ريال مدريد عن تأكد إصابة نجم خط الوسط الدولي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، بإصابة خطيرة ستمنعه من المشاركة مع فريقه لفترة.
وقال الريال في بيان له، اليوم الأثنين: "أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم الاثنين للاعبنا فيديريكو فالفيردي من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، أنه يعاني من كسر في عظم الظنبوب الخلفي في ساقه اليمنى. سيتم تقييم تطور حالته".
ومن المتوقع أن يتغيب اللاعب عن المستطيل الأخضر لمدة شهر على الأقل، وقد يصل الغياب إلى شهرين اعتمادا على عمق الشرخ، وفقًا لصحيفة آس الإسبانية.
ويأتي هذا النبأ الحزين بعد خسارة فادحة للريال، أمس الأحد، أمام فالنسيا، حيث استقبلت شباكة 4 أهداف مقابل هدف في ختام المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني.