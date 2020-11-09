الأعداد السابقة للصحيفة

فايزر تعلن عن لقاح تجريبي يحمي من كورونا بنسبة 90% 

Time منذ ساعة
Views 1745
Comment 2
فايزر تعلن عن لقاح تجريبي يحمي من كورونا بنسبة 90% 

وكالات (صدى):
أوضحت شركتا " فايزر " و" بيونتيك "، الاثنين، أن اللقاح ضد فيروس كورونا الذي تعملان على تطويره " فعّال بنسبة 90% "، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

وأشارت الشركتان في بيان مشترك إلى أنه جرى قياس " هذه الفعالية للقاح " عبر المقارنة بين عدد المشاركين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في المجموعة التي تلقت اللقاح وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحا وهميا، بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يوما من تلقي الجرعة الأولى.

ويقوم اللقاح بتخليق أحماض نووية تحفّز الخلايا في جسم الإنسان على إنتاج بروتينات مشابهة للفيروس، ومن شأن تلك البروتينات إثارة الاستجابة المناعية لجسم الإنسان ضد فيروس كورونا.

واتفقت " فايزر " لبيع 100 مليون جرعة من لقاحها لحكومة الولايات المتحدة، كما تتيح لها خيار شراء 500 مليون جرعة إضافية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ادبغووه ولغلغووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ادبغووه ولغلغووه ..
د محمد ماجد بخش
الكتلة العددية المحورية مهما اختلفت باختلاف العدد الممثل لوحدة الثقالة فإن الثقالة الفراغية لابد لها من قياس مصحح ومصوب لها وهي الدرجة المغناطيسية العددية القياسية الممثلة بوحدات الثقل المحورية الخارجية أو الأفقية الممثلة بوحدات العنصر أو وحدات العناصر العددية
.M.
الحين إلي يتوفى دماغياً هل يكون بحكم الميت لأن قلبه ينبض!؟ اسأل الله السلامه والعافيه وحسن الخاتمه
.M.
والاغلى من بين جميع دول العالم 😁

أخر الأخبار

انتصار الشراح في اول ظهور بعد مرضها
انتصار الشراح في اول ظهور بعد مرضها
Time منذ 4 دقائق Views 146
حسن الصبحان لرئيس الاهلي السابق : ليش قعد الاهلي 33 سنه بدون دوري
حسن الصبحان لرئيس الاهلي السابق : ليش قعد الاهلي 33 سنه بدون دوري
Time منذ 4 دقائق Views 166
سلم من الثور
سلم من الثور
Time منذ 5 دقائق Views 131
"الآسيوي" يفرض غرامات مالية على النصر
"الآسيوي" يفرض غرامات مالية على النصر
Time منذ 6 دقائق Views 1185
مُعلمة تغتصب تلميذها وتهدده بالقتل
مُعلمة تغتصب تلميذها وتهدده بالقتل
Time منذ 11 دقيقة Views 266
القبض على مقيميْن سرقا 6 مركبات في جدة
القبض على مقيميْن سرقا 6 مركبات في جدة
Time منذ 21 دقيقة Views 1362
تطورات الحالة الصحية لمصابي كورونا في النصر
تطورات الحالة الصحية لمصابي كورونا في النصر
Time منذ 25 دقيقة Views 1444
أول تعليق من مذيعة تلفزيونية على سماع صوتها في فيديو "خادش للحياء"
أول تعليق من مذيعة تلفزيونية على سماع صوتها في فيديو "خادش للحياء"
Time منذ 32 دقيقة Views 371
القبض على 4 متورطين في إتلاف أجهزة الرصد الآلي بالجوف
القبض على 4 متورطين في إتلاف أجهزة الرصد الآلي بالجوف
Time منذ 33 دقيقة Views 1385
إغلاق طريق الهدا احترازيًا
إغلاق طريق الهدا احترازيًا
Time منذ 39 دقيقة Views 1458