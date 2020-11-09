مي العيدان تنشر صورة لـ "أسيل عمران" في مراهقتها

خالد الظفيري (صدى):
نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، صورتين للفنانة أسيل عمران، إحداهما تعود إلى مرحلة مراهقتها والأخرى جديدة.
وعلقت على الصورة قائلة: "صورة أسيل عمران قبل وبعد. تغيير جذري"، حيث عرضها ذلك للعديد من الانتقادات حيث طلب منها الكثيرون نشر صورها القديمة وكشف شكلها قبل عمليات التجميل.
ويذكر أن أسيل أثارت الاهتمام مؤخراً برسالة وجهتها إلى شقيقتها الإعلامية لجين هنّأتها فيها بمناسبة يوم ميلادها. وكتبت: "أحن أخت وأطيب قلب. يا رب يحققلك كل ماتتمني ويوفقك بكل خطوة في حياتك ويبعد عنك كل حاسد واستغلالي. كل عام وأنتِ بألف خير لولو. أحبك".