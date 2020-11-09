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مي العيدان تنشر صورة لـ "أسيل عمران" في مراهقتها

Time منذ 3 دقائق
Views 126
مي العيدان تنشر صورة لـ "أسيل عمران" في مراهقتها

خالد الظفيري (صدى):
نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، صورتين للفنانة أسيل عمران، إحداهما تعود إلى مرحلة مراهقتها والأخرى جديدة.

وعلقت على الصورة قائلة: "صورة أسيل عمران قبل وبعد. تغيير جذري"، حيث عرضها ذلك للعديد من الانتقادات حيث طلب منها الكثيرون نشر صورها القديمة وكشف شكلها قبل عمليات التجميل.

ويذكر أن أسيل أثارت الاهتمام مؤخراً برسالة وجهتها إلى شقيقتها الإعلامية لجين هنّأتها فيها بمناسبة يوم ميلادها. وكتبت: "أحن أخت وأطيب قلب. يا رب يحققلك كل ماتتمني ويوفقك بكل خطوة في حياتك ويبعد عنك كل حاسد واستغلالي. كل عام وأنتِ بألف خير لولو. أحبك".

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
ودشن المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في وسم (استبعدوا اصالة) عبروا فيه عن رفضهم لمشاركتها في عمل وطني للإمارات، بعدما للدولة بطريقة غير مباشرة عبر موقع تويتر. بعدما أسائت للدولة
نجاة محمد
معليش يا صدي الخبر سخيف
ابو محمد 😎 ✍️
امطار خير بإذن الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
امطار خير بإذن الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. ... الله ينصركم ياجنود الحرمين الشريفين ، على عدوكم ويسدد في عيون الأعداء رميكم .. آمين ..

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