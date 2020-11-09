برنامج الأخضر قبل مواجهتي جامايكا

نواف السالم (صدى):
كشف المنتخب الوطني، مساء اليوم الإثنين، عن برنامجه الإعدادي لمواجهتي جامايكا الوديتين، المقرر لهما 14 و17 من نوفمبر الجاري.
وتأتي مواجهتا جامايكا في إطار معسكر الأخضر الداخلي، تزامنًا مع أيام فيفا، واستعدادًا للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ويسبق المباراتين معسكر في الرياض وسيتخلله 7 حصص تدريبية بقوام يتكون من 28 لاعبا في ملعب الأمير فيصل بن فهد.
وفيما يخص البروتوكول الطبي خلال المعسكر سيكون على النحو التالي: 8 نوفمبر سيخص الجهاز الإداري للفحص، وفي التاسع من نفس الشهر سيخضع الجهاز الفني واللاعبون للفحص، قبل أن يكون هناك فحص يشمل الجميع، و يوم 13 قبل يوم من المباراة أمام جامايكا المقرر لها يوم 14 نوفمبر، على أن يعاود الجميع الفحص أيضا يوم 16 نوفمبر قبل المواجهة الثانية المقرر لها يوم 17 من نفس الشهر.