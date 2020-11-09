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برنامج الأخضر قبل مواجهتي جامايكا

Time منذ ساعة
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برنامج الأخضر قبل مواجهتي جامايكا

نواف السالم (صدى):
كشف المنتخب الوطني، مساء اليوم الإثنين، عن برنامجه الإعدادي لمواجهتي جامايكا الوديتين، المقرر لهما 14 و17 من نوفمبر الجاري.

وتأتي مواجهتا جامايكا في إطار معسكر الأخضر الداخلي، تزامنًا مع أيام فيفا، واستعدادًا للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويسبق المباراتين معسكر في الرياض وسيتخلله 7 حصص تدريبية بقوام يتكون من 28 لاعبا في ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وفيما يخص البروتوكول الطبي خلال المعسكر سيكون على النحو التالي: 8 نوفمبر سيخص الجهاز الإداري للفحص، وفي التاسع من نفس الشهر سيخضع الجهاز الفني واللاعبون للفحص، قبل أن يكون هناك فحص يشمل الجميع، و يوم 13 قبل يوم من المباراة أمام جامايكا المقرر لها يوم 14 نوفمبر، على أن يعاود الجميع الفحص أيضا يوم 16 نوفمبر قبل المواجهة الثانية المقرر لها يوم 17 من نفس الشهر.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ادبغووه ولغلغووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ادبغووه ولغلغووه ..
د محمد ماجد بخش
الكتلة العددية المحورية مهما اختلفت باختلاف العدد الممثل لوحدة الثقالة فإن الثقالة الفراغية لابد لها من قياس مصحح ومصوب لها وهي الدرجة المغناطيسية العددية القياسية الممثلة بوحدات الثقل المحورية الخارجية أو الأفقية الممثلة بوحدات العنصر أو وحدات العناصر العددية
.M.
الحين إلي يتوفى دماغياً هل يكون بحكم الميت لأن قلبه ينبض!؟ اسأل الله السلامه والعافيه وحسن الخاتمه
.M.
والاغلى من بين جميع دول العالم 😁

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