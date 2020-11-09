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جو بايدن يُعلق على لقاح كورونا

Time منذ ساعة
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جو بايدن يُعلق على لقاح كورونا

وكالات (صدى):
عبر الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن عن سعادته بنبأ فعالية لقاح فايزر ضد فيروس كورونا بنسبة 90٪، لافتا إلى أن البلاد لا تزال على بعد أشهر من نهاية الوباء.

واجتمع جو بايدن مع فريق العمل الخاص بفيروس كورونا اليوم الإثنين لمواجهة واحدة من أكبر المشاكل التى تزعج الولايات المتحدة.

وعقد بايدن اجتماعا مع مجلس استشاري مكون من 12 عضوًا بقيادة الجراح العام السابق، فيفيك مورثي، والمفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء، ديفيد كيسلر، لدراسة أفضل السبل لترويض جائحة أودت بحياة أكثر من 237 ألف أمريكى.

وكان بايدن أمضى جزءًا كبيرًا من الحملة الانتخابية في انتقاد طريقة تعامل دونالد ترامب مع الأزمة، وتعهد بالاستماع إلى العلماء لتوجيه منهجه، وتحدث  عن خططه لمواجهة جائحة فيروس كورونا وإعادة بناء الاقتصاد.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
عظم الله اجره .. آمين ...
ابو محمد 😎 ✍️
طبق مقولة ، لاصرت رايح لا تعقب الا الفضايح ...
.M.
هني وعافية مطرح مايسري يمري ولكن الأكل بسرعة نهي عنه الأفضل التأني والأكل بهدوء والتلذذ بطعام وافضل شيء التسمية قبل الأكل لأنها تعظيم لله عزوجل وطرد لأنفس الناس الجياع إلي نظروا لك ولطعامك وآخر شيء الحمد والشكر لله عزوجل.
ابو محمد 😎
منتااز ..
.M.
😆🤣

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