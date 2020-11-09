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حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة

Time منذ 20 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة.

وكشفت الهيئة، عن استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم والجوف.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 37 درجة مئوية، في حين ستشهد كل من "طريف وأبها" أقل درجة حرارة وهي 22 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف جنوبًا، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبًا.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
ودشن المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في وسم (استبعدوا اصالة) عبروا فيه عن رفضهم لمشاركتها في عمل وطني للإمارات، بعدما للدولة بطريقة غير مباشرة عبر موقع تويتر. بعدما أسائت للدولة
نجاة محمد
معليش يا صدي الخبر سخيف
ابو محمد 😎 ✍️
امطار خير بإذن الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
امطار خير بإذن الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. ... الله ينصركم ياجنود الحرمين الشريفين ، على عدوكم ويسدد في عيون الأعداء رميكم .. آمين ..

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