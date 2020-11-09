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سبب رفض ارتداء بعض اللاعبين زهرة الخشخاش في البريميرليغ

Time منذ 53 دقيقة
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سبب رفض ارتداء بعض اللاعبين زهرة الخشخاش في البريميرليغ

وكالات (صدى):
في لفتة غريبة، دخل المدربين بيب غوارديولا ويورغن كلوب، لملعب مباراة القمة بين مانشستر سيتي وليفربول، حامليْن باقة من أزهار الخشخاش معًا.

ويحرص لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، والحكام، والمدربين، هذا الشهر؛ على ارتداء الأقمصة المزينة بزهرة الخشخاش الحمراء في ظاهرة تشهدها كرة القدم الإنجليزية في نوفمبر من كل عام، حيث ترمز لضحايا الجنود البريطانيين في الحرب العالمية الأولى، وكذلك للقتلى من الجنود البريطانيين خلال جميع الحروب التي تلتها.

وأعلن بعض اللاعبين المنتمين لأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز رفضهم ارتداء زهرة البوبي بسبب تاريخ دولهم مع الحروب، أو تاريخ دولهم مع البريطانيين.

فيما رفض اللاعب جيمس ماكلين ارتداء القميص المطبوع عليه زهرة الخشخاش لأنه ولد ونشأ في مدينة ديري الأيرلندية الشمالية، التي شهدت مقتل 6 أشخاص في "الأحد الدامي" عام 1972.

كما رفض نجم مانشستر يونايتد، الصربي نيمانيا ماتيتش، ارتداء زهرة "البوبي" على قميص فريقه، الأسبوع الماضي أمام أرسنال، وعلق قائلا "أتفهم لماذا يرتدي البعض زهرة البوبي، ولكن بالنسبة لي فهي تذكرني بالقصف الذي تعرضت لها قريتي الصربية في عام 1999 عندما كنت طفلًا".

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
ودشن المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في وسم (استبعدوا اصالة) عبروا فيه عن رفضهم لمشاركتها في عمل وطني للإمارات، بعدما للدولة بطريقة غير مباشرة عبر موقع تويتر. بعدما أسائت للدولة
نجاة محمد
معليش يا صدي الخبر سخيف
ابو محمد 😎 ✍️
امطار خير بإذن الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
امطار خير بإذن الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. ... الله ينصركم ياجنود الحرمين الشريفين ، على عدوكم ويسدد في عيون الأعداء رميكم .. آمين ..

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