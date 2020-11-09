سبب رفض ارتداء بعض اللاعبين زهرة الخشخاش في البريميرليغ

وكالات (صدى):
في لفتة غريبة، دخل المدربين بيب غوارديولا ويورغن كلوب، لملعب مباراة القمة بين مانشستر سيتي وليفربول، حامليْن باقة من أزهار الخشخاش معًا.
ويحرص لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، والحكام، والمدربين، هذا الشهر؛ على ارتداء الأقمصة المزينة بزهرة الخشخاش الحمراء في ظاهرة تشهدها كرة القدم الإنجليزية في نوفمبر من كل عام، حيث ترمز لضحايا الجنود البريطانيين في الحرب العالمية الأولى، وكذلك للقتلى من الجنود البريطانيين خلال جميع الحروب التي تلتها.
وأعلن بعض اللاعبين المنتمين لأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز رفضهم ارتداء زهرة البوبي بسبب تاريخ دولهم مع الحروب، أو تاريخ دولهم مع البريطانيين.
فيما رفض اللاعب جيمس ماكلين ارتداء القميص المطبوع عليه زهرة الخشخاش لأنه ولد ونشأ في مدينة ديري الأيرلندية الشمالية، التي شهدت مقتل 6 أشخاص في "الأحد الدامي" عام 1972.
كما رفض نجم مانشستر يونايتد، الصربي نيمانيا ماتيتش، ارتداء زهرة "البوبي" على قميص فريقه، الأسبوع الماضي أمام أرسنال، وعلق قائلا "أتفهم لماذا يرتدي البعض زهرة البوبي، ولكن بالنسبة لي فهي تذكرني بالقصف الذي تعرضت لها قريتي الصربية في عام 1999 عندما كنت طفلًا".