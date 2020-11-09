وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة الملكية بالجبيل عن توافر وظائف فنية شاغرة من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، للعمل لدى " شركة ابتكار للتقنية ".
واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، مشيرة إلى الوظائف المتاحة وهي فني الدعم الفني بشرط حصوله على الدبلوم في تخصص علوم الحاسب وخبرة لا تقل عن سنتين في وظيفة الدعم الفني.
ولفتت الهيئة إلي حاجتها إلى فني كابلات الشبكة بشرط حصوله على درجة الدبلوم في تخصص " إلكترونيات، شبكات "، خبرة لا تقل على سنتين في مجال تمديد كيابل الشبكة.
وأوضحت أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 23/3/1442 الموافق 9/11/2020 وينتهي عن الاكتفاء بالعدد المطلوب، داعية الراغبين في معرفة المزيد من المعلومات والتفاصيل لزيارة الرابط التالي:
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