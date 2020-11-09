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شاهد.. عواصف غبارية قوية على ‎حفر الباطن 

Time منذ 49 دقيقة
Views 1511
شاهد.. عواصف غبارية قوية على ‎حفر الباطن 

‎حفر الباطن  (صدى):
رصد مقطع فيديو عواصف غبارية قوية على ‎حفر الباطن ناتجة من رياح هابطة على سحب رعدية شمال الحفر.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الإثنين هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة على مناطق " الحدود الشمالية، حائل، القصيم ،الجوف ، المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،جازان، عسير ،الباحة ،الشرقية ".

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل مترين ونصف جنوبا، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبا.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
ودشن المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في وسم (استبعدوا اصالة) عبروا فيه عن رفضهم لمشاركتها في عمل وطني للإمارات، بعدما للدولة بطريقة غير مباشرة عبر موقع تويتر. بعدما أسائت للدولة
نجاة محمد
معليش يا صدي الخبر سخيف
ابو محمد 😎 ✍️
امطار خير بإذن الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
امطار خير بإذن الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. ... الله ينصركم ياجنود الحرمين الشريفين ، على عدوكم ويسدد في عيون الأعداء رميكم .. آمين ..

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