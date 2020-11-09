شاهد.. ظهور أنسو فاتي على عكازين يثير تعاطف الجماهير (فيديو)

وكالات (صدى):
يبدو أن اللاعب أنسو فاتي نجم نادي برشلونة، يعاني من إصابة خطيرة؛ حيث ظهر متكئًا على عكازين، ، وهو في طريقه إلى العيادة لتقييم حالته، استعدادا لإجراء عملية جراحية في قدمه، بعد الإصابة التي تعرض لها.
وتعرض فاتي للإصابة بعد أن تسبب عيسى ماندي، لاعب ريال بيتيس، يوم السبت، في سقوطه على أرض الملعب خلال الشوط الأول من مباراة الفريقين.
وسيخضع اللاعب لعملية جراحية، اليوم الاثنين، على إثر تعرضه لتمزق في الغضروف الداخلي للركبة اليسرى.
وسيحدد النادي الإسباني مدة غياب أنسو فاتي الرسمية بعد إنتهاء العملية الجراحية.