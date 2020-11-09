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"التحالف" يعلن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه المملكة

Time منذ 44 دقيقة
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"التحالف" يعلن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه المملكة

الرياض (صدى):
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم الاثنين، عن اعتراض طائرة مسيّرة مفخخة " ثانية " أطلقتها مليشيات الحوثي نحو المملكة.

وفي التفاصيل ، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت ـ ولله الحمد ـ مساء اليوم (الإثنين) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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اعتراض طائرة مسيّرة حوثية مفخخة أطلقتها المليشيات نحو المملكة

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عادل عبدالحي حمزة
ودشن المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في وسم (استبعدوا اصالة) عبروا فيه عن رفضهم لمشاركتها في عمل وطني للإمارات، بعدما للدولة بطريقة غير مباشرة عبر موقع تويتر. بعدما أسائت للدولة
نجاة محمد
معليش يا صدي الخبر سخيف
ابو محمد 😎 ✍️
امطار خير بإذن الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
امطار خير بإذن الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. ... الله ينصركم ياجنود الحرمين الشريفين ، على عدوكم ويسدد في عيون الأعداء رميكم .. آمين ..

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