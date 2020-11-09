"التحالف" يعلن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه المملكة

الرياض (صدى):
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم الاثنين، عن اعتراض طائرة مسيّرة مفخخة " ثانية " أطلقتها مليشيات الحوثي نحو المملكة.
وفي التفاصيل ، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت ـ ولله الحمد ـ مساء اليوم (الإثنين) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
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