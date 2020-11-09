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مراحل إصدار جوازات الصقور عبر منصة فطري

Time منذ ساعة
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مراحل إصدار جوازات الصقور عبر منصة فطري

علي القحطاني (صدى):
أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مراحل إصدار جوازات الصقور عبر التسجيل في منصة فطري.

وقال المركز أن المراحل تتضمن التسجيل في منصة فطري ، والدخول على خدمة إصدار جواز ، وتعبئة البيانات ، وإرفاق صورة من ترخيص الاستيراد في حال تم الاستيراد قبل اصدار منصة فطري ، وتسديد الرسوم في حال الموافقة على الطلب.

من ناحية أخرى، كانت الحياة الفطرية قد شددت على منع صيد جميع أنواع الحيوانات أو الطيور داخل حدود المدن والقرى والمراكز والمزارع والاستراحات، أو أي تواجد سكاني، أو بالقرب من المدن والمنشآت العسكرية والصناعية والحيوية، وداخل نطاق المحميات, والمشاريع الكبرى كنيوم، والبحر الأحمر، وأمالا، والقدية، وتطوير السودة.

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عادل عبدالحي حمزة
ودشن المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في وسم (استبعدوا اصالة) عبروا فيه عن رفضهم لمشاركتها في عمل وطني للإمارات، بعدما للدولة بطريقة غير مباشرة عبر موقع تويتر. بعدما أسائت للدولة
نجاة محمد
معليش يا صدي الخبر سخيف
ابو محمد 😎 ✍️
امطار خير بإذن الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
امطار خير بإذن الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. ... الله ينصركم ياجنود الحرمين الشريفين ، على عدوكم ويسدد في عيون الأعداء رميكم .. آمين ..

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