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خالد النمر يكشف مفهومًا خاطئًا بشأن ارتفاع الكوليسترول وسيولة الدم

Time منذ 20 دقيقة
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خالد النمر يكشف مفهومًا خاطئًا بشأن ارتفاع الكوليسترول وسيولة الدم

الرياض (صدى):
كشف الدكتور خالد النمر ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب، عن بعض المفاهيم الخاطئة فيما يتعلق بارتفاع الكوليسترول وسيولة الدم، لافتًا إلى أن من يتناول الأسبرين يجب يكون حَذِرًا من الأطعمة التي تزيد سيولة الدم بالتأثير على التصاق الصفائح الدموية.

وأوضح خالد النمر، أن تلك الأطعمة مثل: زنجبيل أكثر من ٢ جرام يوميًا، وجنكة، وجنسنج، والقسط الهندي، مؤكدًا أن هناك مفهومًا شائعًا وخاطئًا عن كون ارتفاع الكوليسترول في الدم يسبب دوخة وصداعًا وتنميلًا في الأطراف وهو أمر خاطئ لأنه ليس له أعراض مباشرة.

وقال استشاري أمراض القلب، أن هناك تصرفًا خاطئًا عبارة عن إجراء تحاليل شاملة في أي مختبر وإذا ظهرت النتيجة زائد H أو ناقص Lعن الطبيعي، يذهب المريض إلى أقرب صيدلية وسيعطيه الدواء المناسب، وهو تصرف خاطيء إذ يجب مراجعة الطبيب في كل الأحوال.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هو ليس سقوط للرمش بمعنى سقوط تلقائي ، لا .. ولكنه سهم من الرمش ترسله العين ليسقط من يصيب وهو لايخطئ ابد .. وقد قالوا // إسأل مجرب ولا تسأل ( أميره خالد ) .. وقال خالد : أثر سهم العين مايرحم احد..
هليل لاينام ولا يقيل
فكيو
هليل لاينام ولا يقيل
هههههه استغفرالله اعتزل ايش باالله
ابو محمد 😎 ✍️
نظام ممتاز وعالي المستوى ، يُباهى به الأنظمة العالميه .. .. من لايصدق ، فليذهب هناك ويرى بأم عينيه ...
شرحبيل
القرآن صار مرض ووسواس!!!!!!! اتق الله في نفسك

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